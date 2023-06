Auf einen Campari Orange mit... Marktvogt Fredi Lahn

Plus Man kennt ihn als Vorsitzenden des Verkehrsvereins und damit als Chef-Organisator des Schloßfestes. Amouröse Anekdoten auf dem Fest behält er (leider) für sich, dafür spricht er über Kochgenüsse, sinnliche Frauen und kurvige Autos.

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit …" ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte zieht die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Fredi, zum Wohl! Du hast dir einen Campari Orange bestellt. Ist das dein Lieblingsgetränk?



Friedhelm Lahn: Ja. Wenn ich einen Campari Orange trinke, dann fühle ich mich ein bisschen wie im sonnigen Süden. Das weckt Erinnerungen an meine Italien-Urlaube.