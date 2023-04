Interview

07:00 Uhr

Auf einen Rotwein mit ... Musik- und Theaterpädagoge Noppo Heine

Der Hut ist sein Markenzeichen, die Bühne sein Leben. Dass es Noppo Heine vom Chiemgau nach Neuburg verschlagen hat, lag jedoch an einem ganz anderen Berufswunsch.

Plus "Den Noppo" kennt man in Neuburg - nicht nur als Festivalveranstalter. Doch wer weiß schon, was ihm peinlich ist und welchen Wert er Geld zuschreibt?

Von Claudia Stegmann

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit ..." ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte zieht die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Auf dich, Noppo! Du hast dir einen trockenen Rotwein aus Sizilien ausgesucht. Bist du ein Weinkenner?



Noppo Heine: Nein! Überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass ich keine lieblichen Weine mag, sondern die eher herben. Und den trink ich auch nur in Gesellschaft. Ein Bier hingegen mach ich mir auch mal allein auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

