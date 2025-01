Feuerwehrchef Rieß: „Mit 500 Einsätzen sind wir als Ehrenamtler an der Obergrenze“

Welche Einsätze haben die Feuerwehr Neuburg 2024 besonders beschäftigt?

MARKUS RIESS: Mit Blick auf die Statistik waren es eher kleine Einsätze, für die wir häufig ausgerückt sind: Wohnungsöffnungen, vollgelaufene Keller, kleinere Verkehrsunfälle oder brennende Mülltonnen sind für uns in Neuburg Alltag. Große Einsätze gab es vergangenes Jahr nicht ganz so viele. Aber die sind es natürlich, die im Gedächtnis bleiben – etwa die Großbrände in Ehekirchen und Stepperg, mehrere Brände in Neuburg selbst oder auch die Personensuche in der Donau im September.

