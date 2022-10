Hier spricht der Mann, der mit "Walk like a President" die Welt zum Lachen bringt

Stefan Leonhardsberger begeistert mit "Walk like a President" auf TikTok und Instagram. Seine Kurzclips bringen Menschen überall auf der Welt zum Lachen. Gedreht wurden sie in Ingolstadt.

In Kurzclips für Social Media imitieren Sie Gangarten von Staatsoberhäuptern. Aber wie geht eigentlich ein Stefan Leonhardsberger?



Stefan Leonhardsberger: Oh, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Also ich hoffe, dass ich einen sehr lässigen Gang habe – im besten Fall wie Obama!

Wenn Sie gehen wie er, Biden oder Trump, dann verzückt das Video davon Menschen in aller Welt. Was ist gerade los bei Ihnen?



Leonhardsberger: Geteilt hatte ich den Clip vor ein paar Monaten, da ging er auf TikTok viral. Sieben Millionen Leute hatten ihn gesehen, dabei hatte ich nur 25 Follower. Und jetzt schreibt ein Kumpel, dass ich auf Twitter die Runde mache. Dabei hatte ich bis vor kurzem gar keinen Twitteraccount, mein Video aber 2,5 Millionen Views. Und weil Nutzer es teilen, ohne Bescheid zu geben, habe ich keinen Überblick, auf welchen Plattformen es überall gelandet ist. Aber mich freut's, wenn es die Leute unterhält.

Welches Feedback bekommen Sie aus aller Welt?



Leonhardsberger: Erst vor drei Tagen habe ich für einen TV-Sender aus Japan extra den neuen japanischen Premierminister gemacht, selbst dort ist man verzückt! Das Schöne ist, dass diese Art der Comedy nicht an die deutsche Sprache gebunden ist. Entweder mein Körper erzählt es oder nicht. Wir sehen hier, wie sehr sich Körperhaltungen der Präsidenten ins kollektive Gedächtnis gebrannt haben. Dass meine Videos dermaßen einschlagen, damit habe ich nicht gerechnet. Aber offensichtlich habe ich etwas getroffen.

So ganz planbar sind virale Videos nicht. Wie kam es zu dem Kurzclip?



Leonhardsberger: Als ich in der Corona-Zeit nicht auftreten durfte, musste ich mir etwas für Social Media einfallen lassen, um meinem Publikum in Erinnerung zu bleiben. Zuerst wollte ich Gangarten der Filmgeschichte nachmachen, also Charlie Chaplin und so. Bei Freunden habe ich Obama probiert – und alle haben schallend gelacht. Also habe ich Politiker auf Youtube studiert und dachte: Oh Biden, der geht ja krass! Da wurde mir klar: Viele Staatsoberhäupter haben charakteristische Gangarten. Und genau um den Charakter, um die Seele hinter dem Gang geht es mir auch.

Was viele nicht sehen: Ihre President-Walks filmten Sie vor der Kulisse der herrschaftlichen Festungsbauten in Ingolstadt. War das bewusst ausgewählt?



Leonhardsberger: Das ist ganz in der Nähe, wo ich wohne. Und es war einfach ein Punkt, an dem ich dachte: Hier sieht's mal ein bisschen herrschaftlich aus. Ganz so viele herrschaftliche Gebäude gibt es in Ingolstadt sonst nicht, finde ich. Es war also eher pragmatisch gedacht.

Bisher machten Sie als Schauspieler, Sänger und Kabarettist von sich reden. Was darf man insbesondere im Internet weiter von Ihnen erwarten?



Leonhardsberger: Es ist schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Aber Ideen sammle ich fleißig und an den Kurzclips will ich dranbleiben. Was mir in internationalen Kommentaren immer wieder nachgesagt wurde: Dass ich aussehe wie Abraham Lincoln. Das nehme ich als Kompliment auf – und vielleicht wage ich mich an historische Figuren heran. Das ist ja das Schöne an Social Media: Ich brauche keine Erlaubnis von niemandem, das zu tun. Man kann so viele Leute erreichen und es kostet keinen Cent mehr. Ich verdiene zwar auch noch keinen Cent damit, aber vielleicht ändert es sich einmal. Aber erst mal ist es eine große Freiheit, mich auszutoben.

Als Schauspieler, Sänger und Kabarettist ist Stefan Leonhardsberger in der Region unterwegs. Foto: Luis Zeno Kuhn

Zur Person: Stefan Leonhardsberger stammt aus Oberösterreich und ist Schauspieler, Sänger und Kabarettist. Nach seinem Schauspiel-Studium in Linz singt er beim Vorsprechen am Stadttheater Ingolstadt Songs von Johnny Cash – und wird engagiert. Nun will er Kleinkunst auch für junge Leute wieder attraktiv machen und ist mit Kurzclips auf TikTok und Instagram zu sehen.