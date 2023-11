Juliusbräu-Besitzerin Gabriele Bauer: "Ich wollte die Brauerei eigentlich gar nicht"

Bei Juliusbräu steht die Brauereibesitzerin seit Jahr und Tag selbst an der Rampe. Dabei hätte sie viel lieber auf einer Opernbühne gesungen.

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit …" ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte zieht die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Zum Wohl, Frau Bauer! Wir stoßen natürlich mit einem Märzen aus Ihrer Brauerei an. Käme Ihnen überhaupt ein fremdes Bier ins Haus?



Gabriele Bauer: Ja, ja, ich bin der Meinung, dass alle Brauereien Qualitätsbiere herstellen. Aber jeder hat halt einen anderen Geschmack. Ich trinke auch gerne mal ein Gutmann-Weizen.

Können Sie sich noch erinnern, wann Sie zum ersten Mal Bier getrunken haben?



Bauer: Wenn mein Vater vormittags Brotzeit gemacht hat, durften meine Schwester und ich immer ein bisschen beim Bier mittrinken. Als ich ungefähr zwölf war, hab' ich mal eine ganze Flasche getrunken – das hat mir dann nicht so gutgetan. (lacht)

Sie sind also mit Bier groß geworden?



Bauer: Es ist nicht so, dass ich Bier von Anfang an geliebt habe. Erst übers Märzen bin ich zum Biertrinken gekommen. Das Helle war mir zu herb.

Lassen Sie uns in die erste Runde starten. Welches Schlagwort steht auf dem Zettel?



Bauer: Glücksmoment. Also wenn ich mir den heutigen Tag anschaue, war er nicht so glücklich. Ich hatte viel Bürokratie zu erledigen und wurde dabei einige Male gestört. Da war das Glücksgefühl nicht so groß! (lacht)

Wann hatten Sie Ihren letzten Glücksmoment?



Bauer: Vor Kurzem sind die Sudwerke fürs neue Sudhaus gekommen. Da hat's schon ein bisserl gezuckt in mir.

Ein Invest in die Zukunft der Brauerei, weil es soll ja weitergehen mit Juliusbräu.



Bauer: Ja, deshalb hab ich eine Stiftung gegründet. Sonst hätte ich gesagt: Nach mir ist Schluss, weil ich und meine Schwestern keine Kinder haben. Aber ich will, dass Neuburg weiterhin eine Brauerei hat.

Sie sind jetzt 66 Jahre alt. Wann möchten Sie das Ruder übergeben?



Bauer: So in zehn Jahren – sofern es so lange geht. Wenn nicht, muss ich halt früher aufhören. Die Stiftung wird dann einen Geschäftsführer einstellen.

Dass Sie eines Tages die Brauerei von Ihrem Vater übernehmen, war von Anfang an klar?



Bauer: Nein, ich wollte die Brauerei eigentlich gar nicht. Früher drehten sich die Gespräche am Esstisch immer um die Brauerei, und es hieß "Da müssen wir sparen" und "Das können wir uns nicht leisten" – da dachte ich mir: Nein, das brauche ich nicht. Als mein Vater aber krank wurde, habe ich ihm in den Ferien bei der Buchführung geholfen. So bin ich dann reingewachsen.

Und Ihre Schwestern kamen als Nachfolgerinnen nicht infrage?



Bauern: Nein. Wir haben erst unlängst darüber gesprochen, ob sie auch wirklich aus ehrlicher Überzeugung die Brauerei nicht übernommen haben. Für sie war das nie eine Option.

Wenn Sie ursprünglich gar nicht in die Brauerei einsteigen wollten: Was wollten Sie stattdessen gerne werden?



Bauer: Als Kind hatte ich meine Mutter vor Augen, die gut kochen konnte. Deshalb wäre ich gerne Köchin oder Hauswirtschafterin geworden. Ich wäre auch gerne Operetten- oder Opernsängerin geworden. Aber die Veranlagung dafür hat nicht gereicht. Naja, träumen darf man ja! (lacht)

Sind Sie damit glücklich geworden, wie die Dinge so gekommen sind?



Bauer: Mir hat es mit der Zeit immer mehr Spaß gemacht. Und irgendwann hab ich mir gedacht: Das ist eigentlich doch das, was ich will.

Sie waren nie verheiratet und sind auch partnerlos. Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Ihnen eine Beziehung zu Ihrem Glück fehlt?



Bauer: Früher habe ich darum gekämpft, einen Mann und Kinder zu haben. Dass es nicht klappen wollte, hat mich zeitweise schon unglücklich gemacht. Mit 40 hab' ich mit dem Thema dann abgeschlossen. Und wer weiß: Vielleicht ist es auch gut, dass ich keine Kinder habe. Wenn zum Beispiel ein Sohn gesagt hätte, dass er die Brauerei nicht übernehmen will – ich weiß nicht, welchen Schmerz das bei mir ausgelöst hätte.

Wechseln wir das Thema. Sie dürfen ein weiteres Zettelchen ziehen.





Bauer: "Was macht mich fuchsig?" steht drauf. Oh! Also wenn im Betrieb irgendwas nicht läuft oder wenn Kunden nicht zufrieden sind, ich das aber anders sehe, dann macht mich das fuchsig.

Lassen Sie Ihren Ärger dann gerade heraus?



Bauer: Nein, erst mal nicht. Ich denke mir: Warte mal den nächsten Tag ab, vielleicht wird es besser. Und wenn nicht, dann gebe es schon an den Braumeister oder an Herrn Müller (den Stiftungsvorstand, Anm. d. R.) weiter. Irgendwo muss man seinen Ärger ja loswerden.

Zu Ihnen kommen ja ständig die unterschiedlichsten Kunden an die Rampe. Was muss passieren, damit man eine Frau Bauer aus der Fassung bringt?



Bauer: Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn einer aussteigt und erst dann überlegt, was er will. Wenn ich in die Stadt gehe, dann weiß ich ganz genau, was ich brauche. Ich erinnere mich an einen Kunden, der hat ewig überlegt: Was nehme ich denn noch ...? Ich bin schon ganz ungeduldig geworden, weil sich eine lange Schlange gebildet hat. Da musste ich mich schon beherrschen, dass es nicht aus mir herausplatzt.

Wie haben sich die Kunden über die Jahre verändert?



Bauer: Die Leute sind anspruchsvoller geworden, sie wollen heute mehr Auswahl als früher. Und der Bierkonsum ist weniger geworden, das merkt man auch bei Festen.

Und Sie, haben Sie sich auch verändert?



Bauer: In den alltäglichen Dingen bin ich sicherlich gelassen geworden. Aber mit dem Alter macht mich Neues und Unbekanntes zunehmend nervös.

Zum Beispiel?



Bauer: Dass Sie heute da sind und mir diese Frage stellen. (lacht) Man überlegt sich dann natürlich, was in der Zeitung steht und wie die Leute reagieren. Vielleicht denkt sich ja der eine oder andere: "Hat des jetzt sein müssen?!"

Aber selbstverständlich hat das sein müssen, Frau Bauer! Und es geht auch gleich weiter, und zwar mit dem Thema ... Urlaub. Welcher Urlaub war Ihr bislang schönster?



Bauer: Ich erinnere mich an die Urlaube mit den Eltern, da waren wir immer irgendwo in den Bergen. Wir sind viel wandern gegangen, und das war immer wunderschön.

Wandern ist für Kinder ja normalerweise nicht so spannend.



Bauer: Stimmt, meine kleine Schwester wollte das auch nicht. Deshalb mussten wir uns immer was einfallen lassen – an den Armen schwenken und über Wurzeln hüpfen. Die damalige Unlust hat sich allerdings gewandelt. Heute wandert sie viel mehr als ich.

Die Berge sind das Ihrige?



Bauer: Ja, ich mag die Berge sehr gerne. Nach meinem Studium habe ich vier Monate in einem Hotel in Gletsch in der Schweiz gearbeitet. Die Umgebung und die Arbeit haben mir Freude gemacht, das war eine glückliche Zeit. Zusammen mit meiner jüngeren Schwester war ich auch schon zweimal beim Trekking in Nepal. Das war zum Teil anstrengend, aber hat wirklich Spaß gemacht.

Was steht noch auf der To-do-Liste, wenn es um Urlaub geht.



Bauer: Ich möchte den Osten Deutschlands erkunden. Norwegen würde mich auch reizen, aber das wäre eher eine Reise für den Sommer, und im Sommer haben wir Hochbetrieb. Mich würde auch der Urwald reizen, aber wenn ich mir dann vorstelle, dass es dort Schlangen gibt oder wilde Tiere, die mich angreifen könnten ... (lacht)

Wie wichtig ist Ihnen eine Auszeit?



Bauer: Ich brauche Erholung, aber dafür reicht mir auch schon ein ruhiger Feierabend mit einer guten Brotzeit. Im Garten habe ich ein Hochbeet. Wenn ich gestresst bin, dann gehe ich dorthin, und dann fällt die Last ab.

Wenn Sie eines Tages die Brauerei übergeben: Wo wird dann Ihr Altersruhesitz sein?



Bauer: Das weiß ich noch nicht. Wenn ich hier in der Brauerei bleibe, dann bekomme ich ja ganz viel mit und will vielleicht auch mitreden. Und das ist nicht gesund – weder für die anderen noch für mich. Deshalb wäre es schon gut, ein bisschen Abstand zu haben.

Zur Person: Gabriele Katharina Bauer (Jahrgang 1957) wurde als zweite von drei Schwestern in Neuburg geboren. Nach dem Abitur am Descartes-Gymnasium hat sie Betriebswirtschaft in München studiert, nachdem es mit einem Brauwesen-Studium an der Hochschule Weihenstephan nicht geklappt hatte. Die Kenntnisse über das Bierbrauen hat sie sich später selbst angeeignet. Die Brauerei hat sie 1995 von ihrem Vater Julius Bauer übernommen, die Stiftung wurde 2018 gegründet.