Neuburg

18:00 Uhr

Ausrichtung, Einsparungen, Pläne: Was Ameos mit der Neuburger Klinik vorhat

Die Ameos-Gruppe aus der Schweiz übernimmt das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Neuburg von der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) Augsburg. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hatte in den Verhandlungen das Nachsehen.

Plus Die Schweizer Gruppe übernimmt das Krankenhaus St. Elisabeth. Vorstandsmitglied Martin Stein über die Verhandlungen mit der KJF, kritische Stimmen und geplante Einsparungen.

Von Andreas Zidar

Herr Stein, am Donnerstag wurde bekannt, dass die Ameos-Gruppe das Krankenhaus in Neuburg übernimmt. Die Reaktionen auf diese Nachricht waren vor Ort kritisch. Können Sie nachvollziehen, dass die Menschen ihr Krankenhaus lieber in der Hand des Landkreises gesehen hätten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen