Landrat Peter von der Grün: "Die Belastungsgrenze ist erreicht"

Plus Bayerische Politiker sind sich einig: Die Zahl der Flüchtlinge ist nicht mehr zu stemmen. Auch im Landkreis gab es zuletzt Widerstand. Ein Gespräch dazu mit Landrat von der Grün.

Wie stellt sich derzeit die Flüchtlingssituation im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen dar?



Peter von der Grün: Die Lage ist angespannt. Etwa alle zwei Wochen kommt ein Bus mit rund 50 Flüchtlingen nach Neuburg, der nächste ist für kommende Woche angekündigt. Der Zulauf aus der Ukraine ist aktuell gering, die überwiegende Zahl kommt aus anderen Ländern. Damit sind wir heute bei knapp 2000 Menschen, die wir als Landkreis betreuen müssen. Dazu zählen Geflüchtete aus der Ukraine genauso wie „klassische“ Asylbewerber, aber auch afghanische Ortskräfte.