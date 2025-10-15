Nach 17 Jahren: IRMA löst sich auf – „Schritt mit Bedauern verbunden“

Nach 17 Jahren gemeinsamer Arbeit steht das Ende einer großen regionalen Kooperation bevor: Die Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt e.V. (IRMA) wird Ende 2025 ihre Tätigkeit vollständig einstellen. Der Zusammenschluss von Kommunen, Hochschulen und Unternehmen war 2008 gegründet worden, um die Kräfte der Region 10 zu bündeln und gemeinsame Projekte zur Stärkung der regionalen Wirtschaft auf den Weg zu bringen. Kurz gesagt: IRMA sollte Politik, Wirtschaft und Bildung an einen Tisch bringen, um die Region voranzubringen. Nun aber haben sich zentrale Partner wie Audi und Landkreise zurückgezogen – auch aus finanziellen Gründen.

Von MINT bis Landesgartenschau: IRMA prägte zahlreiche Projekte in der Region 10

Von Beginn an galt IRMA als breit angelegter Zusammenschluss. Neben den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen sowie der Stadt Ingolstadt engagierten sich große Unternehmen wie Audi, Airbus oder EDEKA. So entstanden zahlreiche Projekte: Die „Lange Nacht der Unternehmen und Wissenschaft“ lockte viele Besucher an – nach der Flutkatastrophe 2023 gab es ein Helferfest im Audi-Sportpark. Auch der gemeinsame Regionspavillon „WIR4“ auf der Landesgartenschau Ingolstadt ging auf IRMA zurück.

Doch zuletzt geriet das Modell immer stärker ins Wanken. Audi hatte seine Mitgliedschaft beendet, weitere Partner stellten den konkreten Nutzen infrage. Unterschiedliche Vorstellungen über die Ausrichtung im Verein kamen hinzu, ebenso wie die angespannte Finanzlage vieler Gemeinden. Besonders im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde der jährliche Beitrag von 50.000 Euro in Zeiten wachsender Defizite zum Politikum – und schließlich gestrichen. Im Kreisausschuss stimmten die Kreisräte mehrheitlich für den Austritt – trotz des Werbens von Landrat Peter von der Grün, der die Mitgliedschaft als Investition in die Zukunft der Region verteidigte.

Enge Finanzlage: Warum die Zusammenarbeit mit IRMA jetzt endet

Die Entscheidung fällt in eine Phase angespannter Haushaltsplanungen. In vielen Kommunen wird derzeit nach Einsparmöglichkeiten gesucht, um die Belastungen im Haushalt zu verringern. Auch kleinere Posten wie der IRMA-Beitrag geraten dabei in den Fokus. Mit dem Austritt Neuburg-Schrobenhausens und weiteren angekündigten Veränderungen war das ursprüngliche IRMA-Konzept kaum noch haltbar.

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen die Mitglieder schließlich, den Verein bis Ende 2025 geordnet aufzulösen. „Auch wenn dieser Schritt mit Bedauern verbunden ist, wollen wir die regionale Zusammenarbeit nicht abbrechen“, wird der Eichstätter Landrat Alexander Anetsberger in einer Pressemitteilung von IRMA zitiert. Künftige Projekte sollen anderweitig fortgeführt werden – ohne IRMA, aber weiter gemeinsam.