Kurzweil und Freud: Italienisches Flair beim Fest der Neuburger Spielleut‘

Die „Neuburger Spielleut“ bereichern seit 1985 das Schloßfest. Unter der Leitung von Egon Stutz entstanden, hat sich die ursprüngliche Gruppe in drei Untergruppen aufgeteilt: Trompeten und Posaunen, Schwegler und Sänger und die Moriskentänzer. Zusammen mit bestens agierenden Fahnenschwingern aus der schönen Toskana-Stadt Arezzo, „Ottheinrichs fröhlichem Gesinde“, dem Fanfarenzug Ottheinrich, den imposant auftretenden Akteuren von Zackenflanke, den Moriskentänzern, Spectaculum de diabolico (Feuertheater mit Leidenschaft) und begleitet von den „Da Vincis“ wurde im herrlichen Ambiente des Schlosshofes ein vielseitig angelegtes Fest gefeiert.

Stilgerechte, bestens intonierte Musik, unterlegt durch Trommeln und Fanfaren, bunte Fahnen, schmucke Tänzerinnen und Tänzer und ein kurzweiliges Programm erfreuten zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die lautstark Beifall spendeten.

Fahnenschwinger aus Italien und Neuburger Gruppen sorgen auf dem Neuburger Schloßfest für ein kurzweiliges Programm

Die Fahnenschwinger aus Arezzo sind bekannt durch das in ihrer Heimat stattfindende „ Giostra del Saracino“ (Wettkampf des Drehbalkens). Vor Beginn des Wettkampfes stellen die berühmten Fahnenschwinger ihr Können unter Beweis, und dann erinnert ein Umzug in historischen Kostümen mit Vertretern aller vier Stadtviertel an alte Traditionen.

Arezzo ist eine schmucke Stadt mit 96.330 Einwohnern, südöstlich von Florenz. Sie ist Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und viertgrößte Stadt der Toskana). Mit ihren Kaufherrenpalästen, Patrizierhäusern und Sakralbauten wird Arezzo als ein „Juwel“ der mittelalterlichen Architektur und Kultur betrachtet.

Die ungemein präzise auftretenden Akteure aus Italien, hier im besten Zusammenwirken mit den Neuburger Gruppe, bereichern das Schloßfest und stehen ebenso für den überregionalen Charakter dieses Festes.