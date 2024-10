Aiwanger auf der Jagdmesse Neuburg: „Die wahren Naturschützer sind wir“

Während am Rande die Tierschützer von Peta gegen „Tiermord“ protestierten, empfing ein Sängerchor Bayerns Wirtschafts- und Jagdminister Hubert Aiwanger mit einem musikalischen „Horrido“. Mit diesem Kontrast startete am Freitag „Deutschlands schönste Jagdmesse“ in Grünau. Von Bekleidung zur Pirsch über Waffensortimente bis zur Jagdkunst bieten über 400 Aussteller Ausstattungen aller Art zum Waidwerk. Die Familie Reich als Veranstalterin rechnet am Wochenende wieder mit 20.000 Besuchern.

Hubert Aiwanger bezeichnet Tierschützer als „verirrte Seelen aus der Großstadt“

Peta durfte nicht aufs Gelände. Fünf Aktivistinnen und Aktivisten demonstrierten deshalb am Hintereingang unter Polizeibegleitung mit Tiermasken gegen die Jagd. Es gebe „keine ökologische Notwendigkeit, zur Ausübung eines Hobbys deutschlandweit fünf Millionen Wildtiere zu töten“, findet Peter Höffken, hauptamtlicher Mitarbeiter der Tierschutzorganisation.

Minister Hubert Aiwanger bezeichnete die Peta-Gruppe als „verirrte Seelen aus der Großstadt“. Sie seien weit entfernt von der Natur aufgewachsen, „kindlich-naiv und mit Sehnsucht nach einer heilen Welt.“ Beim Oktoberfest hätten sie sogar gegen Pferdegespanne demonstriert. „Dabei wachsen doch Pferde und andere Haustiere zusammen mit den Menschen auf.“ Aiwanger bezeichnete einmal mehr die Jäger als die eigentlichen Naturschützer: „Wenn wir die Balance der verschiedenen Tierarten managen, dann sind wir die Bewahrer der Schöpfung.“ Ohne die Jäger wäre die Tierwelt nicht so artenreich und gesund.

Icon Vergrößern Fünf Peta-Aktivisten demonstrierten im Regen gegen die Jagd. Sie durften für ihre angemeldete Aktion nicht auf das Gelände. Foto: Winfried Rein Icon Schließen Schließen Fünf Peta-Aktivisten demonstrierten im Regen gegen die Jagd. Sie durften für ihre angemeldete Aktion nicht auf das Gelände. Foto: Winfried Rein

Aiwanger forderte die Jäger und ihre Verbände zu einem einvernehmlichen Verhältnis mit den Waldbesitzern auf. Forst und Jagd dürften sich nicht gegeneinander ausspielen lassen, „wir sind mindestens Brüder und es darf kein Blatt Papier zwischen uns passen.“

Mit der Einigkeit der Verbände ist es derzeit nicht weit her. Der Präsident des Deutschen Jagdverbandes Helmut Damman-Tanke hielt dem bayerischen Landesverband vor, „von eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken und auf dem DJV herumzuhacken.“ Der Präsident bezeichnete die neuen Sicherheitsbeschlüsse der Bundesregierung als „nie da gewesener Misstrauensbeweis gegen Jägerschaft und Schützen.“ Der DJV setzt auf eine Online-Petition, während der BJV direkt das Gespräch mit dem Innenministerium gesucht hatte. Das müsse immer möglich sein, entgegnete BJV-Präsident Ernst Weidenbusch, „denn wir vertreten mit voller Energie die bayerischen Jäger.“ Der BJV war 2010 aus dem DJV ausgetreten.

Etwa 70.000 Jägerinnen und Jäger gibt es in Bayern, und es kommen jedes Jahr mehr dazu. Der Landesjagdverband verzeichnete zuletzt sieben Prozent mehr Mitglieder. Bundesweit sind rund 450.000 Inhaber von Jagdscheinen registriert. Dass eine umfangreiche Freizeitindustrie an der Branche hängt, zeigt die Jagdmesse in Neuburg-Grünau mit Textilien, Hüten, Schmuck, Waffen, Ferngläsern, Nachtsichtgeräten, Magazinen, Fahrzeugen, Reisen und Wildpret vom Hirschragout bis zur Elchsalami. Safaris sind offenbar immer noch nicht aus der Zeit gefallen. Reiseveranstalter bieten Jagdreisen nach Usbekistan oder Namibia an.

Icon Vergrößern Hubert Aiwanger isst den Südtiroler Jägern ihren Schinken weg. Foto: Winfried Rein Icon Schließen Schließen Hubert Aiwanger isst den Südtiroler Jägern ihren Schinken weg. Foto: Winfried Rein

Jagdminister Hubert Aiwanger schaute sich beim Rundgang das Angebot ausführlich an. Neben Wolfgang Prinz von Bayern begleiteten ihn mehrere Landesjagdpräsidenten, WAF-Chef Michael Kümmerle und auch sein früherer Staatssekretär Roland Weigert.

Am Samstag und Sonntag sind auf der Jagdmesse Lesungen und Vorführungen geboten

Künstlerische Umsetzung ermöglicht die Jagdkunst, etwa von Jörg Mangold. Der renommierte Aquarellmaler moderiert heuer Autorenlesungen. Am Samstag liest um 10.30 Uhr Schauspieler und Ehrenförster Christian Wolff, bekannt aus der Fernsehserie Forsthaus Falkenau, aus der Jagdliteratur. Um 13 Uhr präsentiert Jean-Pierre Vollrath sein Buch „Jagerblick“, am Sonntag um 11.15 Uhr liest Jörg Mangold aus seinem Buch „Im Hier und Jetzt“. Sogar einen Trapper hat die Messe aufzubieten, Fritz Dieck erzählt ab 15.30 Uhr im Schlossgewölbe über „Mein wildes Leben“. Zur Messe gehören Greifvogelvorführungen, eine Präsentation von 50 Hunderassen, der Auftritt Tiroler Gebirgsschützen und am Sonntag ein großes Abschlusskonzert von 300 Jagdhornbläsern.

Familie Reich rechnet für die Messe mit 400 Ausstellern im Schloss und in sechs Hallen mit 20.000 Besuchern. Der Eintritt kostet 20 Euro, geöffnet ist von 9.30 Uhr bis 18 Uhr.