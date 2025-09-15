Jahresausstellung des Kunstkreises Neuburg erstmals auch mit Kunstwerken aus Jeseník

Eine ganz besondere Jahresausstellung zeigt in diesem Jahr der Kunstkreis Neuburg. Zum 25-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Jeseník stellen erstmalig auch Künstler aus der dortigen Kunstgruppe mit in Neuburg aus. Bis zum 28. September sind 22 Arbeiten aus Jeseník und 75 Werke aus dem Neuburger Kunstkreis im Rathausfletz und im Fürstengang zu betrachten.

Jahresausstellung: Vernissage im Neuburger Rathausfletz

Eine fast unüberschaubar große Besuchermenge strömte so auch zu der obligatorischen Vernissage ins Rathausfletz, wo Oberbürgermeister Bernhard Gmehling Einheimische und Gäste begrüßte und sich besonders über die hier demonstrierte enge Verbundenheit der beiden Städte freute. All dies sei nur mit großem privaten und ehrenamtlichen Engagement möglich. Mit ganz ähnlichen Gedanken führte auch Kunstkreisvorsitzende Kathrin Heinzinger in die Ausstellung ein: Kunst sei eine Möglichkeit, sich mit der ganzen Welt auszutauschen, und ein wichtiges Medium, um Kulturen zu verbinden. Gleichzeitig gewährten künstlerische Arbeiten auch meist einen Blick in die Seele des Künstlers und schaffen so oft auch einen individuellen Austausch.

Im Anschluss bedankte sich Jirí Bartoń vom Kunstkreis Jeseník für die Teilnahmemöglichkeit seiner Gruppe, deren Ursprünge mehr als 70 Jahre zurückreichen und gab der Hoffnung auf Wiederholung Ausdruck. Vor Ort erlebte dann nicht nur die Jeseníker Kunstgruppe, sondern auch die erstmalig in der Öffentlichkeit auftretende Band Velvet tongues eine inspirierende Premiere mit viel Applaus.

Gute Gespräche zwischen Skulpturen, Gemälden und Fotografien ermöglicht die Jahresausstellung des Kunstkreises. Foto: Elke Böcker

Jetzt aber gilt es erst einmal die 97 Arbeiten der unterschiedlichsten Themen, Techniken und vor allem Künstlerinnen und Künstler zu bestaunen. Es gibt zahlreiche Skulpturen, wie die archaischen Moor-Eichen-Arbeiten von Bernd Thomas Zimmermann, die kühlen Steinskulpturen von Wolfgang Brauner, die eigenwillige „Fruchtbarkeit“ von Franz Männling oder das fragile, geheimnisvolle Holzobjekt von Gabriele Kuschill. Intensive, persönliche oder überraschende Fotografien von Elke Lechleiter-Körner, Miriam Steinwender, Doris Staudenmeyer und Gerlinde Bauer, facettenreiche und zum Teil sehr farbintensive Acrylarbeiten von Karin Stark, Monika Bachhofer, Christine Reith, Jürgen Schmidt und anderen bereichern die Ausstellung genauso, wie Ölbilder, Radierungen oder sogar Styroporobjekte. Dazwischen hängen – wohl aufgrund der Transportmöglichkeiten – meist kleinere Arbeiten der Kunst-Gruppe aus Jeseník. Für sie gibt es eine extra Liste, da die Bilder erst am Donnerstag angekommen sind und von den engagierten Kunstkreismitgliedern in die vielschichtige Ausstellung integriert wurden. Die Jeseníker Arbeiten sind überwiegend gegenständlich, dabei genauso abwechslungsreich wie ihre Neuburger Pendants.

Nahezu alle Werke kann man kaufen

Nahezu alle Arbeiten sind käuflich. Preise zu den hiesigen Werken sind bei der Aufsicht zu erfragen. Wer jetzt Lust auf Kunst hat, kann die Arbeiten bis zum 28. September in den Städtischen Galerien im Rathausfletz und Fürstengang besichtigen. Geöffnet: Donnerstag, Freitag 17 – 19 Uhr, Samstag, Sonntag 11 -19 Uhr.