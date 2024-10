Musical: Die Erdmännchen Jan und Henry kommen ins Theater Ingolstadt

Die Erdmännchen Jan und Henry kehren mit einem neuen Abenteuer auf die Bühne zurück. Das Theater Lichtermeer zeigt das Musical „Jan & Henry 2“ am 31. Oktober um 16 Uhr im Theater Ingolstadt. Das Stück richtet sich speziell an Kinder ab vier Jahren und entführt die jungen Zuschauer in eine Welt voller Spannung, Abenteuer und Humor.

Die Erdmännchen Jan und Henry kommen zum Schloss Piepenschlöns

Seit 2018 ist das Theater Lichtermeer mit dieser Bühnenshow unterwegs und hat bereits viele tausend große und kleine Fans begeistert, heißt es in der Ankündigung. Dieses Mal führt die Geschichte die beiden Erdmännchen auf Schloss Piepenschlöns. Dort gehen seltsame Dinge vor sich und Jan und Henry müssen viele Rätsel lösen.

Doch das größte Rätsel ist die Legende um einen alten Schatz, der von den Schlossbewohnern fieberhaft gesucht wird, um den drohenden Verkauf ihres verschuldeten Zuhauses zu verhindern. Ein sechsköpfiges Ensemble spielt, tanzt und singt in diesem Musical. Nach der Vorstellung können die Kinder Jan und Henry ganz nahekommen und im Foyer Autogramme und Fotos von den Erdmännchen und den anderen Darstellern erhalten. Tickets gibt es unter https://theaterlichtermeer.de/jan-henry-2. (AZ)