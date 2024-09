Oktoberfest der Wirtshausmusikanten in Schönesberg: Jetzt anmelden

Zum sechsten Mal veranstaltet der Musikstadl Käfer aus Schönesberg zusammen mit der Schlossbrauerei Unterbaar einen Wettbewerb der Wirtshausmusikanten. Am Samstag, 12. Oktober, dürften sich wieder Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Region der Gunst einer Jury und des Publikums stellen. Das „Oktoberfest der Wirtshausmusikanten“ findet erneut im Gasthaus Daferner in Schönesberg statt. Bewerbungen und Reservierungen werden ab sofort angenommen.

In bewährter Manier sind auch dieses Mal wieder Solomusiker und Ensembles eingeladen, vor Publikum und einer Jury zwei Wirtshauslieder in ihrer eigenen Version vorzutragen und die Zuhörer mit ihren lustigen, urigen Couplets, ihren Liedern und Gstanzln zum Mitsingen zu animieren. Mitmachen darf jeder – jung und alt, Profi oder Laie, betont Organisator Hans Käfer. Gesungen und gespielt wird traditionelle Wirtshausmusik, wie sie früher war und auch heute noch gepflegt wird. Stubenmusik ist an diesem Abend fehl am Platz. Weil der Gewinner des Publikumspreises von der Jury nicht mehr zum Preisträger gekürt werden kann, werden am Ende vier verschiedene Musiker oder Ensembles auf das Siegerpodest steigen.

Wirtshausmusikanten messen sich beim Oktoberfest in Schönesberg

Preise gibt es in Form von flüssigem Gerstensaft: Zwischen 100 und 30 Liter Bier spendiert die Schlossbrauerei Unterbaar. Darüber hinaus bekommen alle Wirtshaus-Musikanten eine Maß Bier und eine Brotzeit fürs Mitmachen.

Maximal zehn Teilnehmer sollen an dem Abend auftreten. Wer mitmachen möchte, kann sich telefonisch unter 08435/1202 bzw. 783 oder per Mail an info@musikstadl-kaefer.de anmelden. Unter diesen Kontaktdaten können sich auch interessierte Zuschauer ab sofort einen der begehrten Plätze reservieren.

Beginn der zünftigen Veranstaltung im großen Daferner-Saal ist um 20 Uhr, die Zeit davor können Gäste zum Essen nutzen. Der Eintritt ist wie immer frei.