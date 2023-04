Joshofen

06:00 Uhr

Neuer Hofladen in Joshofen: Ein Ort der bäuerlichen Selbstvermarktung

Silke Koch-Fürst bestückt ihren neuen Hofladen in Joshofen. Er bietet Waren von Bauernhöfen und Bioerzeugern.

Plus Silke Koch-Fürst eröffnet in Joshofen einen Hofladen mit gesunden Lebensmitteln aus der weiteren Region. Sie will Produkte anbieten, die man beim Discounter nicht finden kann.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Es gibt Kichererbsen, Kren, Naturjoghurt, Quinoa-Reis, Bauernchips, Strohschweinfleisch und natürlich ausreichend Gemüse- und Obstsorten. Wenn Silke Koch-Fürst an diesem Freitag ihren Hofladen in Joshofen eröffnet, will sie ein ansprechendes Sortiment anbieten.

Die Gärtnermeisterin, Landwirtin und Händlerin kennt man zusammen mit ihren Eltern und Mitarbeiterinnen vom Wochenmarkt in Neuburg und Wellheim. Jetzt will sie ihre Basis vergrößern und gleichzeitig die Philosophie der regionalen Selbstvermarktung bis ins Detail umsetzen. Deshalb finden sich im Hofladen bäuerliche Produkte, die man beim Discounter nicht finden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen