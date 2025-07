So feierte der Schützenverein Donauperle Bergheim sein 100-Jähriges

Auf eine mittlerweile hundertjährige Geschichte kann der Schützenverein Donauperle Bergheim zurückblicken. Alles nahm im Oktober 1925 seinen Anfang, als Mitglieder des Veteranen- und Kriegervereins den Schützenverein gründeten. Andreas Riedl wählten die 50 Gründungsmitglieder zum ersten Schützenmeister. Nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs wurde der Verein 1950 wiedergegründet und schloss sich 1961 dem Schützengau Pöttmes-Neuburg an, wo er seitdem beheimatet ist.

Schützenverein Donauperle Bergheim feiert 100-jähriges Bestehen

Am vergangenen Wochenende nahm der Verein dieses Jubiläum zum Anlass für ein ausgelassenes Festwochenende. Dies begann am Freitagabend mit einer Vereins-Olympiade. Dabei konnten sich acht Mannschaften in lustigen (Sepplhutwerfen, Intro erraten) sowie traditionellen Disziplinen (Maßkrugstemmen, Wettsägen) miteinander messen. Besonders freute es den Ersten Schützenmeister Frank Sauerlacher, dass neben den Ortsvereinen, den beiden Patenvereinen Eichenlaub Unterstall und den Eichenlaubschützen Irgertsheim auch eine Mannschaft der Firma Richard Schulz teilnahm, deren Geschäftsführer Christian Wilhelm die Schirmherrschaft übernommen hatte. Auch eine Delegation des Schützengaus verfolgte amüsiert die Wettkämpfe, nachdem zuvor verdiente Vereinsmitglieder und auch der Verein für 100 Jahre durch den Gauschützenmeister Markus Mayr geehrt wurden. Gekonnt moderierte Schauspieler Sepp Egerer die Veranstaltung und sorgte für Stimmung in der gut gefüllten Dorfhalle.

Icon Vergrößern Bei der Vereins-Olympiade stand unter anderem Maßkrugstemmen auf dem Programm. Foto: Frank Sauerlacher Icon Schließen Schließen Bei der Vereins-Olympiade stand unter anderem Maßkrugstemmen auf dem Programm. Foto: Frank Sauerlacher

Der Samstag dann stand ganz im Zeichen des eigentlichen Festaktes. Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Mauritius zogen in Begleitung der Sehensander Musikanten zehn Schützenvereine sowie sieben Ortsvereine zusammen mit dem Jubelverein und den beiden Patenvereinen Richtung Dorfhalle. Auf dem Vorplatz zeigten die Fahnenträger der Vereine ihre Künste im Fahnenschwingen. In seiner Festrede dankte Schützenmeister Frank Sauerlacher vor allem seinen beiden Vorgängern im Amt, Josef Riedl und Gerhard Gerstner, die viel Arbeit und unzählige Stunden in den Verein investiert haben. In ihre Amtszeit fielen unter anderem die Eröffnung der Scharfschießanlage sowie der Bau des neuen Schützenheims am Fährenweg.

Festwochenende in Bergheim endet mit Familiennachmittag

Auch Schirmherr Christian Wilhelm begrüßte die anwesenden Gäste und überreichte dem Jugendleiter Leo Sauerlacher ein neues Lichtgewehr, mit dem die Jugendarbeit weiter vorangetrieben werden kann. Denn aktive und erfolgreiche Jugendarbeit ist für jeden Verein von größter Bedeutung. Begleitet wurde der Abend mit Musik von der Band NiglNoglNei. Beginnend mit Festzeltmusik sorgten die drei Jungs im weiteren Verlauf des Abends mit fetzigen Liedern für Stimmung in der voll besetzten Dorfhalle, sodass die Gäste ausgelassen auf den Bänken tanzten und bis in die frühen Morgenstunden lautstark mitsangen.

Am Sonntagnachmittag fand das Festwochenende mit einem Familiennachmittag seinen Ausklang. Beim Glücksrad winkten zahlreiche Preise, andere Kinder warteten geduldig darauf, von den jungen Festdamen geschminkt zu werden oder eine Tüte Popcorn zu ergattern. Zeitgleich erhielten interessierte Kinder, aber auch etliche Erwachsene im Schützenheim mit Lichtgewehren und -pistolen einen Einblick in den Schießsport. (AZ)