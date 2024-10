Zwei Jugendliche bei Verkehrsunfällen in Neuburg verletzt

Bei zwei Verkehrsunfällen in Neuburg sind am Montag zwei Jugendliche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war zunächst gegen 7.45 Uhr eine 49-jährige Neuburgerin mit ihrem Pkw die Ingolstädter Straße stadteinwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr parallel ein 15-jähriger Burgheimer mit seinem Rad auf dem Fahrradweg in die gleiche Richtung. Als die 49-Jährige nach rechts in die Straße Am Geißgarten abbiegen wollte, übersah sie den Radfahrer, der eigentlich Vorfahrt hatte. Der Radler krachte in die rechte Fahrzeugseite und musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Außerdem entstand ein Schaden von insgesamt rund 1500 Euro.

Zweiter Unfall ereignet sich in der Mohnheimer Straße

Gegen 13 Uhr kam es in der Monheimer Straße dann zum zweiten Unfall. Ein 20-Jähriger aus Vilshofen fuhr mit seinem Pkw auf der Zufahrtsstraße zur Berufsschule, während eine 16-Jährige Neuburgerin ihm mit ihrem Leichtkraftrad folgte. Bei einem Wendemanöver übersah der Mann die herannahende Jugendliche und stieß mit ihr zusammen. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 800 Euro. (AZ)