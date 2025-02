U18-Wahl im Landkreis: So hat die Jugend im Vergleich abgestimmt

Gerade einmal zwei Tage ist die Bundestagswahl nun her. Kein Wunder also, dass aktuell fleißig analysiert wird, was welche Ergebnisse zu bedeuten haben. Das passiert natürlich auch in Neuburg und der Region – und vor allem auch mit Blick auf die Ergebnisse der jungen Wähler. Genauer gesagt der Wählerinnen und Wähler, welche noch nicht volljährig sind. Denn bei ihnen zeigt sich ein vielleicht etwas überraschendes Ergebnis, was den politischen Willen angeht. Und vor allem wird deutlich: von einer politikverdrossenen Jugend kann keinesfalls die Rede sein.

David Fuchs Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundestagswahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundestag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis