Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 17-jähriger Kradfahrer aus Lenting ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 17-Jährige gegen 7.45 Uhr die Lentinger Straße stadteinwärts, während ein 23-jähriger Ettinger mit seinem Pkw einige Fahrzeuge vor ihm in gleicher Richtung unterwegs war. Da der Verkehr dort staute, überholte der Jugendliche die wartenden Fahrzeuge auf der linken Seite.

17-jähriger Kradfahrer stürzt über die Motorhaube und verletzt sich schwer

An der Einmündung „Am Bierweg“ bog der 23-jährige Pkw-Fahrer nach links ab und stieß dabei mit dem 17-Jährigen zusammen. Dieser stürzte über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war zur Unterstützung und Verkehrsabsicherung vor Ort. (AZ)