19-Jähriger fährt zu schnell über Bahnübergang: Zwei Personen verletzt

Am frühen Sonntagmorgen ist es am Bahnübergang zwischen Brunnen und Niederarnbach zu einem Unfall gekommen. Ein 19-Jähriger aus dem Donaumoos war mit seinem Auto auf der Kreisstraße zwischen Brunnen und Niederarnbach unterwegs. Über den Bahnübergang fuhr er so schnell, dass er links von der Straße abkam.

Unfall bei Brunnen: 19-Jähriger verursacht Crash am Bahnübergang

Bei dem Unfall wurde nicht nur der Fahrer, sondern auch seine 18-jährige Beifahrerin verletzt. Deshalb muss sich der junge Mann nun auch wegen des Verdachts fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Sein Auto kam über dem Bach zum Stehen und wurde so stark beschädigt, dass es von einem Abschleppunternehmen geborgen und weitertransportiert werden musste. (AZ)