Jura4Kids: Studentinnen konzipieren Kinderführung im Juramuseum

Seit 2019 ist die Stiftung der KU Trägerin des Jura-Museums auf der Willibaldsburg in Eichstätt. Nun hat sich aus dieser Verbindung auch eine inhaltliche Zusammenarbeit entwickelt. Aus einem Seminar für Master-Studierende im Studiengang Psychologie entstand laut einer Mitteilung der Uni Eichstätt ein Projekt, in dessen Rahmen unter anderem eine Kinderführung als „Zeitreise“ konzipiert wurde. In den Faschingsferien können Kinder der Jahrgangsstufen eins bis fünf erstmals an diesen Führungen teilnehmen.

Dascha Kolesnikov schreibt ihre Masterarbeit über das Projekt „Jura4Kids: Tauche ab und fliege hoch hinaus – Kinderführungen durch das Jura-Museum“. Gemeinsam mit ihren Kommilitoninnen Melanie Derek, Anna Baumgartner, Iris Knof und Anna Sophia Meier untersucht sie, wie Kinder bei der Führung durch das Jura-Museum motiviert werden können und wie durch innovative Konzepte, Wissenserwerb im Jura-Museum gelingen kann. Der Arbeitstitel des Projekts lautet „Kleine Zeitreisende: Der Einfluss von Storytelling auf die intrinsische Motivation von Schülerinnen und Schülern beim Museumsbesuch“.

Kinder erleben im Eichstätter Juramuseum eine Reise in die Zeit der Dinosaurier

Im Mittelpunkt steht also eine Geschichte, die die Kinder mit auf eine Reise ins Zeitalter der Dinosaurier nimmt. Um die Ergebnisse wissenschaftlich beurteilen zu können, werden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe erlebt die Ausstellung geleitet durch eine Browser-basierte Anwendung, die auf dem Tablet dargestellt wird. Hierbei bewegen sich die Kinder frei durch das Museum und entscheiden selbst, in welcher Reihenfolge sie die Stationen besuchen. Die Zeitreisegeschichte lässt die Kinder in die Tiefen des Urmeeres abtauchen und sie gemeinsam mit dem weltberühmten Archaeopteryx durch die Lüfte fliegen. Bei der Generalprobe lesen die Studierenden und Dozentinnen mit dem Tablet an jeder Station einen Teil der Geschichte: Vor 150 Millionen Jahren, im Zeitalter des Jura, sah die Welt ganz anders aus. Eichstätt war damals ein tropisches Paradies, weitgehend vom Meer bedeckt und voller faszinierender Lebewesen.

Die andere Gruppe wird von einer Studentin durch die Ausstellung begleitet. Dabei erzählt sie ihnen Wissenswertes über die Entstehung der Fossilien, die Exponate und die Zeit, aus der sie stammen. So stehen sich digitales Storytelling und klassische Führung gegenüber. Durch Befragungen vor und nach den Rundgängen wollen die Studentinnen herausfinden, wie die intrinsische Motivation der Kinder besser gesteigert werden kann. Die Ergebnisse werden schließlich wissenschaftlich ausgewertet und bilden die Grundlage dafür, ob und wie eine digitale Kinderführung in Zukunft im Jura-Museum etabliert werden kann. „Das Besondere an dieser Zusammenarbeit ist, dass der Erfolg der Führungen tatsächlich untersucht und gemessen werden kann, und damit das Jura-Museum eine echte Hilfestellung für die Gestaltung der Führungen erhält“, sagt Museumsleiterin Christina Ifrim.

Familien können sich für die Jura4Kids-Führungen in Eichstätt anmelden

Die ersten Kinderführungen „Tauche ab und fliege hoch hinaus“ durch das Jura-Museum finden in den Faschingsferien zwischen dem 5. und 9. März 2025, jeweils um 11 und 13 Uhr statt. Die Führung dauert etwa zwei Stunden, inklusive Befragung. Weitere Termine sind an Wochenenden im Frühjahr geplant. Interessierte Familien können sich unter www.ku.de/jura-museum zu den kostenlosen Führungen anmelden. Nach Anmeldung werden die Kinder per Zufallsprinzip einer der zwei kindgerechten Führungen zugewiesen. Die Kinder müssen von einer volljährigen Aufsichtsperson begleitet werden. (AZ)