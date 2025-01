Brennender Kamin in Neuburg: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In der Eybstraße hat am Samstagabend ein Kaminbrand den Einsatz der Neuburger Feuerwehr gefordert. Gegen 17.40 Uhr wurden die Rettungskräfte verständigt, dass aus einem Wohnhaus in der Neuburger Innenstadt Funken aus dem Kamin steigen.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass die Bewohner ihren Holzofen offensichtlich falsch heizen und die Ablagerungen auf der Innenseite des gemauerten Kamins in Brand geraten waren. Die Funken schlugen in einer Funkensäule in den dunklen Abendhimmel.

Neuburger Feuerwehr verhindert nach Kaminbrand Schlimmeres

Wie Stadtkommandant Markus Rieß erklärt, werden solche Brände nicht gelöscht, sondern ein kontrolliertes Abbrennen durch seine Kollegen überwacht. Ziel ist es vor allem, dass die Flammen nicht auf andere Flächen übergreifen. „Kaminbrände sehen spektakulär aus, sind aber selten eine echte Gefahr“, so Rieß. Personen seien am Samstagabend nicht in Gefahr gewesen. (AZ)