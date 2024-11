Brachfläche am Donaukai: Könnte dort ein Kapselhotel entstehen?

Es ist eine Idee – für Neuburg zugegebenermaßen eine ziemlich kühne. Nachdem sich die Überlegungen für eine Graffiti-Lösung in der Baulücke am Donaukai im Sommer in Rauch aufgelöst hatten (wir berichteten), gibt es nun eine neue Initiative, mit der das brachliegende Grundstück an der Oskar-Wittmann-Straße nach fast zehn Jahren wiederbelebt werden könnte. Petra Goschenhofer, die in Neuburg ein Energieplanungsbüro betreibt, möchte in der früher als „Schandfleck“ bezeichneten Ecke ein sogenanntes Kapselhotel errichten. Ihre Pläne hat die 53-jährige Diplom-Ingenieurin bereits im städtischen Bauausschuss vorgestellt – und dafür ausschließlich positive Resonanz erfahren. Dennoch steht vor einer Realisierung ein gewichtiges Problem: Es fehlt an einem Investor.

„Das wäre ein richtig nettes Eck“, findet Petra Goschenhofer und ist mit dieser Meinung nicht allein. Allerdings offenbart die Geschichte der „Zahnlücke“, nur einen Steinwurf von der Elisenbrücke entfernt, das ganze Dilemma städtischer Bauleitplanung. 94 Quadratmeter umfasst die Fläche, die die Stadt vor 15 Jahren zunächst verkaufte und dann wieder zurückkaufte. Seither gab es eine ganze Reihe von Gedankenspielen über eine Wohn- oder Hotelbebauung, aber keine davon kam je in eine Planungsphase, vor allem weil es sich um ein echtes Problemgrundstück handelt. Denn eine langfristige Baustelle auf der an dieser Stelle verengten Oskar-Wittmann-Straße wäre nahezu ausgeschlossen. So hübschte die Stadt das Areal wenigstens durch ein Blumenbeet, eine Palme, Fahrradständer und zwei Ruhebänke auf, was sie jedoch als Provisorium versteht.

Icon Vergrößern Petra Goschenhofer ist davon überzeugt, dass ein Kapselhotel auf dem Mini-Grundstück am Donaukai funktionieren könnte. Foto: Reinhard Köchl Icon Schließen Schließen Petra Goschenhofer ist davon überzeugt, dass ein Kapselhotel auf dem Mini-Grundstück am Donaukai funktionieren könnte. Foto: Reinhard Köchl

Weil ein großes Hotel schon allein wegen des Platzes nicht möglich ist, will es Goschenhofer nun eine Nummer kleiner versuchen – mit einem Kapselhotel nach japanischem Vorbild. Dabei handelt es sich um ein preisgünstiges Minihotel mit etwa 15 klimatisierten Kapseln von zwei bis fünf Quadratmetern Größe, Gemeinschaftswaschraum, Dusche und Toilette. Das Angebot richtet sich an Reisende mit geringem Budget. „Dabei geht es mir vor allem um Fahrradtouristen, die eine Gelegenheit zum Schlafen suchen, um sich dann am nächsten Morgen auf ihre nächste Etappe auf den Donauradwanderweg zu begeben“, erklärt die Ingenieurin, die davon ausgeht, dass rund 40 Prozent der Übernachtungen in Neuburg auf das Konto von Fahrradtouristen gehen. Das Frühstück ließe sich problemlos in einem der Cafés in unmittelbarer Nähe einnehmen. „Ich will niemandem Konkurrenz machen, keinem Hotel und keinem Gaststättenbetrieb. Es soll lediglich eine Ergänzung sein.“ Selbst für die Wintermonate könnte sie sich eine Auslastung durch Kulturinteressierte und Studenten auf Wohnungssuche vorstellen.

Kapselhotel am Donaukai in Neuburg: Platz für ein Bett und einen TV

In Deutschland gibt es bislang fünf Kapselhotels, unter anderem auch in der Nähe des Flughafens München – Tendenz steigend. In Neuburg will Petra Goschenhofer kein furchteinflößendes „Schließfachhotel“ schaffen, sondern funktionale Zimmer auf zwei Stockwerken, eventuell sogar mit Doppelbett, in denen Platz für einen Fernseher sowie Gepäck vorhanden wäre. Im Erdgeschoss soll ein Fahrradstellplatz entstehen, wo bei Bedarf auch platte Reifen geflickt werden können. Die Buchung erfolgt bequem per App, die Zimmerkarten werden dann mittels eines Codes freigeschaltet.

Icon Vergrößern In dieses 94 Quadratmeter große Dreieck könnte ein Low-Budget-Hotel mit 15 Mini-Zimmern passen. Foto: Anna Hecker (Archiv) Icon Schließen Schließen In dieses 94 Quadratmeter große Dreieck könnte ein Low-Budget-Hotel mit 15 Mini-Zimmern passen. Foto: Anna Hecker (Archiv)

Goschenhofer führt zwei Argumente ins Feld, die ihrer Meinung nach für den Bau eines Kapselhotels am Donaukai sprechen: Das Gebäude würde nicht in Massiv-, sondern in ökologisch nachhaltiger Modulbauweise gebaut, was bedeutet, dass eine mögliche Teilsperrung der Oskar-Wittmann-Straße nur auf die Sommerferien begrenzt wäre. Und dann geht es ihr um die Arbeitsplätze, die sie ausschließlich an Menschen mit Handicaps vergeben möchte. „Wir müssen unbedingt etwas für diese Personengruppe tun und ihr helfen, in eine normale Arbeit und damit in ein selbstbestimmtes Leben zu kommen“, erklärt die Mutter eines behinderten Sohnes das Motiv ihres Herzensprojektes.

Zur Finanzierung des Kapselhotels sucht Petra Goschenhofer noch einen Investor

Die Realisierung des Kapselhotels in ihrer Heimatstadt steht und fällt jedoch mit der Finanzierung. „Allein kann ich das nicht stemmen“, stellt Petra Goschenhofer klar. „Ich möchte mich nicht verschulden, obwohl ich sehr stark glaube, dass das ein Erfolg werden kann. Es wäre eine Sache für einen oder mehrere Investoren.“ Außerdem gäbe es noch die Möglichkeit, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, der sich die Inklusion auf die Fahne schreibt. Hotelbesucher könnten dann beispielsweise zum Basispreis einen Aufschlag gegen Spendenquittung geben, um das Konzept zu unterstützen. Die dritte Alternative wäre für Goschenhofer die Gründung einer Genossenschaft, die Fördergelder bekäme. „Wir könnten in Neuburg gemeinsam etwas verändern, bewegen. Es wäre ein Projekt von Neuburgern für Neuburger!“