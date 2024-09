Karate als Lebensschule

Viele halten es mehr für einen Kampf als für einen Sport. Karate gilt als Kampfsportart. Es geht dabei auch ziemlich zur Sache. Aber Karate ist so viel mehr. Und das weiß keiner besser als Peter Kamphans. Schließlich ist er der Gründer des ersten Neuburger Karatevereins „Karate Dojo Neuburg“(später Karate Dojo Kiyomasa). Viele Jahre trainierte er dort und später in Burgheim. Er ist der Motor des Karatesports in der Ottheinrichstadt und deren Umgebung. 50 Jahre nach Gründung des Neuburger Vereins blickt Peter Kamphans auf die intensive Zeit im weißen Karate-Gi, dem Anzug bestehend aus einer einfachen weißen Hose und einer Jacke, die durch den Obi, den farbigen Gürtel, gehalten wird. Sieben Farben von weiß bis schwarz gibt es. Sie zeigen, welchen Grad der oder die Karateka erreicht hat. Schwarz ist die Farbe des Meisters, in dem es den Dan als weitere Abstufungen gibt .

Manfred Dittenhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karate Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis