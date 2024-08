Alte Putzerei: Die Verhüllung ist komplett

Wer durch Karlshuld fährt, wird seit Freitagnachmittag mit einem ungewohnten Anblick an der Hauptstraße konfrontiert. Gänzlich in weiße Silofolie eingehüllt präsentiert sich die Alte Putzerei und mutet wahlweise wie ein futuristisches Gebilde oder – in Erinnerung an den Verpackungskünstler Christo – ein riesiges Kunstwerk an.

Die Alte Putzerei in Karlshuld ist aktuell verhüllt

Tatsächlich handelt es sich schlicht um eine Schädlingsbekämpfungsmaßnahme der Gemeinde Karlshuld beziehungsweise der Stiftung Donaumoos. „Wir sind voll im Zeitplan“, zeigt sich Marcus Römer, Geschäftsführer der gleichnamigen Schädlingsbekämpfungsfirma, zufrieden mit dem Fortgang der Begasung. Das toxische Gas Sulfuryldifluorid wurde am Freitagnachmittag eingeleitet und soll voraussichtlich bis Montag im Gebäude bleiben, um seine Wirkung gegen den Holzwurm und den Hausbock zu entfalten. Nachdem es am Samstag richtig heiß wurde, werden die Heizkörper im Innern des Gebäudes vor allem nachts benötigt, um die Idealtemperatur von 20 bis 25 Grad Celsius aufrechtzuhalten..