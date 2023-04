Auf geht's ins Karlshulder Volksfest-Wochenende!

Für die ersten beiden Tage ziehen Festwirtin und Polizei eine positive Bilanz für das Donaumoos-Volksfest in Karlshuld.

Ein gut besuchter Auftakt am Mittwochabend, ein etwas ruhigerer Donnerstag und die Vorfreude auf ein griabiges Wochenende prägten den Auftakt des Donaumoos-Volksfestes in Karlshuld. Schon am frühen Mittwochabend war der Volksfestplatz gut besucht, die Karlshulder Blaskapelle erfreute sich zahlreicher Zuhörer beim Standkonzert, der Fischereiverein brachte seine Steckerlfische an den Mann oder die Frau und auch an den anderen Imbissständen, den Fahrgeschäften, Autoscooter und HipHop-Fly, Kinderkarussell und Beach Jumper sowie Wurf-, Schieß- und Losständen herrschte reger Betrieb.

Entsprechend gut gefüllt war das Festzelt, als Bürgermeister Michael Lederer zum Bieranstich am Holzfass antrat. Dabei wurde er von mehrheitlich weiblichen Ehrengästen flankiert – unter anderem von den Landrats-Stellvertreterinnen Rita Schmidt und Sabine Schneider, Rosenkönigin Theresa und Weißbierkönigin Carina, Festwirtin Michaela Kemper und Bezirksrätin Martina Keßler. Die Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun, den hungrigen Besuchern das süffige Festbier und typische Schmankerl zu bringen.

Bislang keine Zwischenfälle beim Volksfest in Karlshuld

Auch der Weißbiergarten kam bestens an. Hier herrschte auch am Donnerstagabend reger Betrieb, während die Band Klostergold im knapp halbvollen Festzelt vor überwiegend jugendlichem Publikum spielte. „Der Mittwoch war sehr gut besucht“, zieht Schaustellersprecher Sascha Feger Zwischenbilanz, „der Donnerstag war bei uns draußen etwas ruhiger“. Bürgermeister Lederer war an beiden Tagen da und zeigte sich positiv gestimmt, zumal sowohl Wirtsleute als auch Polizei sehr zufrieden seien. Er freut sich nun auf ein hoffentlich sonniges Volksfestwochenende mit Familiennachmittag, Partystimmung am Abend und dem traditionellen Festgottesdienst sowie Frühschoppen.

