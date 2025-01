Diebe klauen 30 Dosen Energy-Drinks aus Werkstatt in Karlshuld

Offensichtlich durstig waren Einbrecher, die Anfang der Woche in eine Werkstatt im Donaumoos eingesiegen sind. Die bislang unbekannten Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag zugeschlagen und mehrere Gegenstände gestohlen - darunter auch zahlreiche Dosen an Energy-Drinks.

Die Unbekannten betraten die unversperrte Werkstatt in der Straße Oberer Kanal. Dort wurden ein Akkuschrauber, ein Baustellenradio und 20 Dosen Energydrinks im Gesamtwert von 380 Euro entwendet. Beschädigt wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)