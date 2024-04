Donaumoos-Volksfest in Karlshuld eröffnet: Das erwartet die Gäste

Mit zwei Schlägen eröffnet Bürgermeister Michael Lederer die 53. Karlshulder Wiesn. Das ist beim Donaumoos-Volksfest 2024 geboten.

Das Donaumoos-Volksfest ist eröffnet: Nach zwei gezielten Schlägen und dem traditionellen Anstoßen eröffnete Bürgermeister Michael Lederer am Mittwochabend mit Ehrengästen aus dem ganzen Landkreis und der Wirtsfamilie Lanzl die 53. Karlshulder Wiesn. Trotz launischen und kalten Aprilwetters hatten sich zahlreiche Gäste, allerdings erst kurz vor dem Standkonzert, auf dem Festplatz eingefunden und applaudierten gut gelaunt der Karlshulder Blaskapelle sowie den Böllerschützen, die das Volksfest mit Salut begrüßten.

Das Programm des Donaumoos-Volksfests in Karlshuld

An Fahrgeschäften und Buden war der Auftakt wetterbedingt eher verhalten. Donnerstagabend spielt ab 19 Uhr die Band Klostergold Schlager, Pop- und Rockmusik, am Freitagabend rockt die Partyband Ois Easy das Festzelt. Der Familiennachmittag am Samstag lockt von 14 bis 18 Uhr mit ermäßigten Preisen, abends spielt die Boarische Band Rotzlöffl. Der Sonntag beginnt mit dem traditionellen Festgottesdienst um 10 Uhr, anschließend Seniorentag und Frühschoppenkonzert mit der Blaskapelle Karlshuld, abends gibt es wieder zünftige Blasmusik von der Blaskapelle Karlshuld zum gemütlichen Ausklang. Text/Foto: Andrea Hammerl

