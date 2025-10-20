„Ein Tag der Freude“: Karlshuld begrüßt seinen neuen Pfarrer

Einen ebenso würdigen wie freudigen Empfang bereitete die Pfarreiengemeinschaft (PG) Karlshuld-Weichering-Lichtenau ihrem neuen Pfarrer Michael Heinrich. Sehr persönlich gestaltete Dekan Werner Dippel den Einführungsgottesdienst in der Karlshulder Pfarrkirche St. Ludwig. Besonders begrüßte er Heinrichs Mutter, Schwestern und weitere Familienangehörige, die „gekommen sind, um zu sehen, ob du gut hier aufgenommen wirst“.

Karlshulds neuer Pfarrer bekam einen Rundgang durch die Kirche

Nachdem der neue Leiter der PG seine Bereitschaft bekundet und Dippel die Ernennungsurkunde verlesen hatte, traten die beiden einen Rundgang durch die Kirche an, um die vielfältigen Aufgaben eines Pfarrers zu verdeutlichen. Taufbecken, Beichtstuhl, Ambo, Altar und schließlich der Vorstehersitz waren die Stationen, an die Dippel den 47-Jährigen führte.

Auf dem erhöhten Vorstehersitz des PG-Leiters durfte Heinrich nun Platz nehmen und die Begrüßungsrede von Pastoralratsvorsitzender Brigitte Fleischmann anhören. Sie sicherte ihm die volle Unterstützung der Ehrenamtlichen zu, die Heinrich bereits bei einem Kennenlernabend im Pfarr- und Jugendheim begegnet waren. „Sicher waren Sie überrascht, wie viele Ehrenamtliche wir haben“, sagte Fleischmann, überbrachte ein „Herzliches Grüß Gott“ und meinte, mit gegenseitigem Respekt und Achtsamkeit sollte ein gutes Miteinander gelingen.

Blaskapellmeister Christian Mattes begrüßte Pfarrer Michael Heinrich noch einmal höchstpersönlich, nachdem die Kapelle ein Ständchen vorm Kriegerdenkmal gespielt hatte. Foto: Andrea Hammerl

Heinrich versprach Gleiches von seiner Seite, um gemeinsam zum Wohle Gottes und der Menschen zu arbeiten. Das war auch Inhalt seiner Predigt, die er auf Jesajas Prophezeiung und Jesus Antrittsrede mit dem programmatischen Satz „Heute hat sich das Schriftwort erfüllt“ aufbaute. „Die Menschen damals fanden Erfüllung, wenn sie an ihn glaubten, offen für seine Botschaft waren und sich auf ihn einließen“, sagte Heinrich und fragte rhetorisch, wo sich heute die Sehnsüchte der Menschen erfüllten. Die Antwort von damals sei auch heute noch aktuell, betonte er, „heute und morgen und jeden Tag aufs Neue“. Er rief dazu auf, auf Jesus zu hören, ihm zu folgen und gemeinsam in seinem Sinne zu handeln – jeder an dem Platz, an den er gestellt wurde.

Karlshulds Bürgermeister sprach von einem „Tag der Freude“

Während die Einführung feierlich-emotional begangen wurde, fielen die abschließenden Grußworte eher heiter aus. „Die Menschen hier wissen ihre Pfarrer als Trostspender und Ermutiger sowie die Kirche als Ort der Hoffnung zu schätzen“, sagte Bürgermeister Michael Lederer und sprach von einem „Tag der Freude und Zuversicht“. Dann plauderte er aus dem Nähkästchen, Weicherings Vizebürgermeister Thomas Fürst habe ihm angesichts der rund 20 Konzelebranten und einiger evangelischer Geistlicher geraten, Geld für eine Chorraumerweiterung in den Haushalt einzustellen.

„Schön, dass Sie da sind, die katholische Kirche kennt keine so langen Vakanzzeiten wie wir“, meinte der evangelische Pfarrer von Karlshuld, Johannes Späth, und fügte mit Blick auf die Konzelebranten augenzwinkernd hinzu, es scheine ja auch noch genügend Personal zu geben. Er betonte die gute Ökumene im Donaumoos mit seiner besonderen Besiedlungsgeschichte und dem speziellem Mix der Konfessionen. Landrat Peter von der Grün zeigte sich überzeugt, dass Heinrich ein solcher Brückenbauer sei, wie die heutige Gesellschaft sie dringend brauche, und wünschte ihm „offene Herzen und viele helfende Hände“. Für seinen Dank an Heinrichs Vorgänger Paul Igbo gab es kräftigen Zwischenapplaus.

„So darf es weitergehen“, dankte Heinrich vergnügt allen Mitwirkenden, den 16 Fahnenabordnungen, dem Chor unter Leitung von Martina Winter sowie Kantorin Sabine Moosheimer und lud zum Stehempfang mit einem Fingerfood-Büfett. Hinüber begleitet ins proppenvolle Pfarrheim wurden die Gäste von der Blaskapelle Karlshuld, die Heinrich mit einem Ständchen vor der Kirche überraschte.