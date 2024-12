Großzügige Spende für den Verein Elisa

Weihnachten ist keine Jahreszeit. Es ist ein Gefühl. Vor allem weckt diese Zeit Mitgefühl für Menschen, denen es nicht so gut geht. Die Arbeit von Elisa ist in unserer Region so wertvoll, deshalb spendet die Belegschaft der Autosattlerei Märkl in Karlshuld seit Jahren für den Verein der Familien nach schweren Schicksalsschlägen begleitet. Auch dieses Jahr hat das Team 2000 Euro aus der Trinkgeldkasse der Mitarbeiter gegeben. Wolfgang Märkl, der Firmeninhaber, erhöhte den Betrag großzügig auf 4000 Euro. Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier übergab Wolfgang Märkl den Betrag an Nadine Dier vom Verein Elisa. (AZ)