Zwei Schwerverletzte bei Unfällen am Wochenende

Die Polizei musste am Wochenende gleich zu mehreren Unfällen ausrücken. Unter den Verletzten ist auch ein Schwerstverletzter. Ein Motorradfahrer, der schon vor über einer Woche verunglückt ist, erlag inzwischen seinen Verletzungen.

3500 Euro Sachschaden und ein leichtverletzter Radfahrer lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 17.55 Uhr in Karlshuld ereignet hat. Eine 78-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Neuburger Straße in Richtung Ortsmitte, berichtet die Polizei. Als sie nach rechts in ein Grundstück einbiegen wollte, übersah die Karlshulderin einen ihr entgegenkommenden Radfahrer, der auf dem Radweg Richtung Neuburg fuhr. Auf dem Radweg kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Infolgedessen stürzte der 68-jährige Radfahrer. Er wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Samstag gegen 23.20 Uhr war ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit seinem Auto auf der Niederfelder Straße von Ingolstadt kommend in Richtung Manching unterwegs. Aufgrund seiner nicht an den Straßenverlauf angepassten Geschwindigkeit kam der Fahrzeugführer alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kam mit seinem Fahrzeug im dortigen Grünstreifen nahe den Bahngleisen zum Liegen. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Versorgung gebracht. Am Fahrzeug des 24-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Sachschaden wurde zudem an einer Leitplanke sowie an zwei Verkehrszeichen verursacht. Für die Bergung des Fahrzeugs musste aufgrund der Nähe zu den Gleisen die dortige Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Manching war mit zahlreichen Einsatzkräften zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort.

Unfälle in Ingolstadt, Neuburg und Eichstätt: ein Motorradfahrer gestorben

Am Freitag gegen 16.15 Uhr fuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Pfaffenhofen auf dem Baggerweg in Ingolstadt stadtauswärts. Er erfasste hierbei einen von rechts aus einem Nebenweg kommenden Radfahrer frontal. Der Radfahrer hatte die Vorfahrt zu achten und wollte augenscheinlich nach links in diesen einbiegen, heißt es im Polizeibericht. Beide Unfallbeteiligten stürzten aufgrund des Zusammenstoßes. Dadurch erlitt der 28-jährige Radfahrer aus Ingolstadt schwerste Verletzungen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Beide bedurften sofortiger ärztlicher Behandlung und wurden in eine Ingolstädter Klinik eingeliefert. Durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. Hierfür wurden die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Aufgrund der Verletzungen der Beteiligten waren zahlreiche Rettungskräfte vor Ort. Diese wurden durch die freiwilligen Feuerwehren Haunwöhr und Hundszell sowie der Berufsfeuerwehr Ingolstadt unterstützt.

Zwei Verletzte und rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitagmittag auf der Staatsstraße 2225. Gegen 12 Uhr fuhr ein 86-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem VW von Eichstätt in Richtung Pollenfeld. An der Einmündung nach Weigersdorf wollte er nach links abbiegen. Dort übersah er eine entgegenkommende 68-jährige BMW-Fahrerin aus dem gleichen Landkreis. Im Bereich der Einmündung kam es dann zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Eichstätter Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße war für eine Stunde zum Teil komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Preith umgeleitet.

Wie die Polizei nun mitteilt, ist der bereits am 3. August bei Altmannstein im Landkreis Eichstätt verunglückte Motorradfahrer aus dem Kreis Kelheim am Donnerstag verstorben. Er war zunächst mit schweren Verletzungen in eine örtliche Klinik eingeliefert und von dort in eine Fachklinik verlegt worden, wo er seinen Verletzungen erlag.