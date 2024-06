Karlshuld/Königsmoos

Ist die Baustelle an der Achbrücke für überflutete Felder verantwortlich?

Die Baustelle der neuen Achbrücke am Erlengraben in Klingsmoos war vor wenigen Tagen noch trocken, jetzt ist sie komplett überflutet.

Plus Die Überschwemmung der Felder in Klingsmoos wirft Fragen nach der Ursache auf. Rückhaltebecken im Donaumoos wurden geschlossen. Biberlöcher verschärfen die Situation auf den Feldern.

Von Andrea Hammerl

Spielte die Baustelle an der Achbrücke am Erlengraben in Klingsmoos eine Rolle bei der Überschwemmung der Felder? Diese Frage hatte sich Martin Dreher am Freitagnachmittag gestellt. Der Klingsmooser Landwirt und stellvertretende Vorsitzende des Wasserverbandes I ist stark betroffen von Hochwasserschäden. „Ich hoffe, dass zehn von 35 Hektar Kartoffeln überleben“, sagt er bitter.

Dass die Baustelle für die Überflutung der Felder mitverantwortlich sei, bezweifelt dagegen Bürgermeister Heinrich Seißler. Zwar bestätigt er, dass sich die Situation am Freitagnachmittag so darstellte, tatsächlich sei der Wasserstand kanalaufwärts der Baustelle aber mit circa 80 bis 90 Zentimetern deutlich höher gewesen als dahinter. „Ab Samstagmittag war das Bauwerk total irrelevant“, betont er. Bis Freitag sei die Baustelle trocken gewesen, der aufgefüllte Kies und die darin verlegten Rohre hätten genügt, um die Ach unter der Baustelle durchzuleiten. Den Massen, die dann folgten, seien sie nicht gewachsen gewesen. Ein Baggerfahrer habe dann zusätzlichen Platz geschaffen, zudem sei der Kies von den Wassermassen ausgespült worden. „Am Samstag war der Graben ausgespült – wegen der Baustelle sind weder Erlengraben noch Ach übergetreten“, so Seißler. Für Drehers Kartoffelacker, der sich kanalabwärts der Baustelle befindet, hätte sie ohnehin keine Rolle gespielt.

