Rollentausch zum Abschluss: 50 Absolventen verlassen Mittelschule Karlshuld

Über einen roten Teppich zu den Klängen von „We are the Champions“ ziehen die festlich gekleideten Abschlussschüler der Maurus-Gerle-Schule Karlshuld in den Pausenhof ein. 16 Absolventen der Mittelschule haben den Hauptschulabschluss, elf davon den Quali erreicht, 34 Absolventen des M-Zweiges den Mittleren Schulabschluss. 24 von ihnen werden eine Ausbildung beginnen, zehn wollen die FOS besuchen, berichten deren Lehrerinnen Silvia Lederer und Sarah Schlagbauer.

