Karlshulder Vogelzüchter bei Donaumoosschau erfolgreich

Strahlende Gesichter bei den Züchterfreunden des Karlshulder Vogelschutz- und Zuchtvereins: Dieses Mal sahnten die Gastgeber der 47. Offenen Donaumoosschau so richtig ab und ließen den Gastausstellern kaum Chancen bei der Preisverteilung. „Das war in den vergangenen Jahren anders“, meinte Vorsitzender Peter Seitle, „heuer hatten wir die besten Vögel“. So gingen die ersten fünf Plätze in der Gesamtsiegerliste an Karlshulder Vereinskameraden.

Andrea Hammerl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karlshuld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zuchtverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis