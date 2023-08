Karlshuld

vor 32 Min.

"Unendlich schade": Dieser Karlshulder Traditionsverein ist bald Geschichte

Plus Vor mehr als einem Jahrhundert wurde der Katholische Arbeiterverein Karlshuld gegründet. Nun wird der zweitälteste Verein der Gemeinde aufgelöst. Das sind die Gründe.

Von Andrea Hammerl

Er war als zweitältester Ortsverein ein Teil der Karlshulder Geschichte. Jetzt ist der am 23. März 1879 gegründete Katholische Arbeiterverein Karlshuld selber Geschichte. Nach 144 Jahren wird er im Spätsommer aus dem Vereinsregister gestrichen, nachdem die Mitglieder im vergangenen Jahr die Auflösung wegen Nachwuchsmangels und Überalterung einstimmig beschlossen hatten.

Gegründet worden war er als Selbsthilfeverein, um armen Familien mit Darlehen zu geringem Zinssatz über die Runden zu helfen. So befanden sich im März 1883 in der Kasse des Katholischen Arbeitervereins 60 Mark, wie das alte Protokollbuch erzählt, das Ludwig Stöckl als langjähriger und letzter Vorsitzender hütet. Damals beschlossen sieben anwesende Vorstandsmitglieder, das Geld zu gleichen Teilen als Darlehen an sechs Vereinsmitglieder auszugeben. Michael Schuler, Jakob Vollmeier, Alois Weichard, Ludwig Schwaiger, Alois Kramer und Anaklet Maderholz kamen in den Genuss des Kredits, der mit vier Prozent zu verzinsen war. Das war der Vereinszweck des Katholischen Arbeitervereins.

