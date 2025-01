Zeugen gesucht: Tankstutzen von Zapfsäule abgerissen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht von Sonntag, 19. Januar, auf Montag, 20. Januar, die Zapfsäule an einer Tankstelle in der Hauptstraße in Karlshuld beschädigt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Unfall an Tankstelle in Karlshuld: Unbekannter reißt Tankstutzen ab

Nach ersten Feststellungen muss der Täter nach dem Tanken vergessen haben, den Tankstutzen abzuziehen. Der Unbekannte fuhr los und riss dabei den Stutzen aus der Säule. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)