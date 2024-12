Zeugen gesucht: Waschautomat in Karlshuld aufgebrochen

Die Münzbox eines Waschautomaten ist am 18. Dezember in Karlshuld die Münzbox aufgebrochen worden. Laut Polizei wurde Bargeld entwendet. Die bislang unbekannten Täter hebelten laut Videoaufzeichnung gegen 22.56 Uhr mit einem Gegenstand den Münzbehälter des Waschautomaten in der Straße Am Kreuzweg auf.

Unbekannte brechen Waschautomat in Karlshuld auf

Nach ersten Erkenntnissen wurden rund 200 Euro Münzgeld entwendet. Der Schaden am Automaten beläuft sich auf rund 2000 Euro. Bei den Tätern handelt es sich um zwei junge Männer. Mehr ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)