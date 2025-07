Karlshulder Gemeinderat beschließt Rekord-Haushalt

Zum Lachen ist es nicht, zum Heulen aber genauso wenig – so oder so ähnlich lässt der Haushalt der Gemeinde Karlshuld für das Jahr 2025 wohl zusammenfassen. „Wir sind in der glücklichen Lage, überhaupt einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können, da haben viele Kommunen schon deutlich größere Schwierigkeiten“, sagt Bürgermeister Michael Lederer zu Beginn der Präsentation des rund 24 Millionen Euro schweren Zahlenwerks. Zwar musste die ein oder andere Maßnahme, wie die Arbeiten am Vorplatz des Rathauses, verschoben oder gestrichen werden, die laufenden und anstehenden Großprojekte dürfte die Gemeinde allerdings bewältigen können.

