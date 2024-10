77-Jähriger verletzt sich bei Unfall schwer

Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fuhr am späten Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr in Karlskron die Hauptstraße in Richtung Reichertshofen entlang. Suf Höhe der Gartenstraße kam es zu Zusammenstoß mit dem Auto einer 38-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, die dort aus einer untergeordneten Straße auf die Hauptstraße einfahren wollte. Beim Aufprall stürzte der Pedelec-Fahrer auf die Fahrbahn, berichtet die Polizei. Er musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Untersuchung des genauen Unfallablaufs beauftragt. (AZ)

