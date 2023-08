Karlskron

18:00 Uhr

Kreisjugendring: Korrupte Polizei erpresst Bürger in NeuSobPolis

Plus Zum fünften Mal organisiert der KJR Neuburg-Schrobenhausen die Kinderspielstadt NeuSobPolis, dieses Jahr in Karlskron. Was die Kinder dort erlebten.

Um 8 Uhr morgens geht es im Pausenhof der Karlskroner Grundschule los, um 16 Uhr ist Feierabend. Beinahe wie bei einem normalen Arbeitstag. Ziel der Kinderspielstadt ist es, dass Kinder im Alter von sechs bis zwölf selbst erleben, wie eine Stadt funktioniert. Mit allem, was dazu gehört: sei es die Wahl des Bürgermeisters, sich mit der Jobsuche zu beschäftigen oder auch Steuern zahlen zu müssen.

Die Kinder lernen in NeuSobPolis spielerisch, wie eine demokratische Gemeinschaft funktioniert. Es gibt neben dem Rathaus ein Arbeitsamt, Polizei, Feuerwehr, Post und Zeitung. Einige der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auch den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ein Tattoo-Studio und einen Schönheitssalon eröffnet. Für die getane Arbeit bekommen die Bürger natürlich auch Gehalt. Die Stadt hat ihre eigene Währung - den NeuSob.

