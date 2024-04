Dreimal Brandstiftung innerhalb weniger Stunden

Gleich dreimal hat es in der Nacht auf Sonntag in Hohenwart und Karlskron gebrannt – jedes Mal war es wohl Brandstiftung. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte in den Landkreisen Pfaffenhofen an der Ilm und Neuburg-Schrobenhausen mehrfach Feuer gelegt. Die Feuerwehren waren die ganze Nacht im Einsatz, verletzt wurde niemand.

Den ersten Alarm gab es am Samstagabend gegen 21.50 Uhr, als Rettungskräfte zu einem Feuer an der Hansastraße in Hohenwart-Freinhausen gerufen wurden. Dort brannte eine landwirtschaftliche Feldscheune, wie die Polizei berichtet. Das Gebäude sowie viele Strohballen seien dabei vollständig niedergebrannt. Laut Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 35.000 Euro.

Karlskron und Hohenwart: Strohballen und Scheunen nach Brandstiftung in Flammen

Der nächste Alarm ging gegen 0.15 Uhr ein: Demnach brannten 600 Strohballen in der Nähe des Karlskroner Weilers Weintersoln. Wie die Polizei bekannt gab, wurden die im Freien abgelegten, folierten Rundballen nach ersten Erkenntnissen mutwillig in Brand gesteckt. Der Sachschaden belaufe sich hier auf etwa 20.000 Euro.

Auch der dritte Brand der Nacht wurde offenbar mutwillig verursacht. Gegen 2.45 Uhr erreichte die Feuerwehr die Nachricht, dass erneut eine Feldscheune in Flammen stehe – dieses Mal eine Halle am Hohenwarter Weiler Beuern. Darin befanden sich neben etwa 500 Strohballen mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Wie hoch der dort entstandene Sachschaden ist, lässt sich noch nicht sagen.

Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt nach drei Fällen von Brandstiftung innerhalb einer Nacht

Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungen gegen die unbekannten Brandstifter übernommen. Die Orte, an denen es in der Nacht gebrannt hat, liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Laut Polizei verliefen die bisherigen Fahndungsmaßnahmen, darunter eine Suche per Polizeihubschrauber, bisher erfolglos. Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden. (AZ)