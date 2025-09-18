Ingolstadt schafft erstmals keinen ausgeglichenen Haushalt mehr

Die Situation sei „historisch einmalig“, sagte Ingolstadts Oberbürgermeister Michael Kern auf einem kurzfristig einberufenen Pressegespräch am Donnerstagmittag, das passenderweise auch im Historischen Sitzungssaal stattfand. Die Nachrichten, die er zu verkünden hatte, waren allerdings keine guten. Die Stadt Ingolstadt wird 2026 erstmals keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen können, teilte der OB mit ernster Miene mit. Ingolstadt steht damit zwar nicht alleine da. Einige andere Großstädte in Bayern wie Erlangen hätten diese Erfahrung schon gemacht, so Kern, doch in Ingolstadt habe es so etwas noch nie gegeben. Dies bedeutet nun weitere Sparmaßnahmen und eine nur noch eingeschränkte Möglichkeit der Kreditaufnahme.

Grund für Ingolstadts missliche Lage ist der Umstand, dass die Einnahmen, vor allem in Form der Gewerbesteuer, deutlich sinken, während die Ausgaben, insbesondere die Personalkosten, weiter steigen. Dies erklärte Finanzreferent Hans Fleckinger genauer: Für das Jahr 2025 setzte man ursprünglich eine Gewerbesteuer von knapp 80 Millionen Euro an, nach aktuellen Berechnungen werden es jetzt aber voraussichtlich nur rund 55 Millionen Euro. Dabei wären 80 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen für Ingolstadt schon sehr niedrig im Vergleich zu früheren Jahren. „Wir hatten Jahre mit über 200 Millionen Euro“, erinnert sich Fleckinger. Den Einbruch bei der Gewerbesteuer sieht Kern in der „tiefgreifenden Transformation“ der Autoindustrie begründet, der Ingolstadt besonders hart treffe. Sprich: die Krise bei Audi, dem größten Arbeitgeber der Region. Fleckinger fügte allerdings hinzu, dass Zulieferer und Dienstleister sowie der Mittelstand und das verarbeitende Gewerbe ebenso schwächelten.

Ingolstadt: Die Kosten steigen zu stark, während die Einnahmen zu tief sinken

Gleichzeitig schießen die Personalkosten bei der Stadt in die Höhe und belaufen sich heuer auf 210 Millionen Euro (10 Millionen Euro mehr als erwartet), 2026 auf 230 Millionen Euro (20 Millionen Euro mehr als geplant). Der Aufwand für Kultur, Bildung und Soziales überschreitet ebenfalls das dafür vorgegebene Budget. Außerdem rechnet der Finanzreferent nächstes Jahr mit um 10 Millionen Euro höheren Bauunterhaltskosten als ursprünglich angenommen sowie 24 Millionen Euro mehr an Zuschüssen wegen des Klinikums. Im laufenden Jahr könne die fehlende Summe im Haushalt durch Rücklagen ausgeglichen werden, denn die Stadt verfügt noch über Restkredite, so Fleckinger. 2026 geht diese Rechnung aber trotz Schlüsselzuweisungen von circa 45 Millionen Euro nicht mehr auf und dann kann die Stadt Ingolstadt der Regierung von Oberbayern keinen gültigen Haushalt mehr präsentieren, rutscht also in eine „haushaltslose Zeit“, wie der Finanzreferent es nannte.

Ist eine Kommune in dieser Situation, schreibt der Gesetzgeber bestimmte Maßnahmen vor, erläuterte Fleckinger: Die Stadt darf dann zum Beispiel nur noch finanzielle Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist wie etwa bei Arbeits- oder Mietverträgen oder wenn dringende Aufgaben anstehen. Bauvorhaben können fortgeführt werden, es dürfen aber keine neuen begonnen werden. Der Stellenplan des Vorjahres kann ebenfalls weitergeführt werden. Kredite dürfen nur noch in begrenztem Umfang (bis zu 40 Millionen Euro) und mit Genehmigung der Regierung von Oberbayern getätigt werden. Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist bis zu einer Summe von 75 Millionen Euro möglich. Diese dienen aber nur dazu, kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken, nicht zur Finanzierung von Investitionen.

Mussten schlechte Nachrichten verkünden (von links): Stadtsprecher Michael Klarner, Zweite Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll, Oberbürgermeister Michael Kern und der langjährige Finanzreferent Hans Fleckinger. Foto: Dorothee Pfaffel

Das bedeutet im Klartext: Ingolstadt muss den Gürtel noch einmal enger schnallen und wird ein zweites Konsolidierungspaket auf den Weg bringen, wie der Oberbürgermeister ankündigte. Denn wie die aktuellen Zahlen zeigten, müsse man künftig nicht 30, sondern 60 bis 80 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Die zweite Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll machte deutlich: Alle Investitionen kommen auf den Prüfstand, auch die, die schon beschlossen wurden, wie das Stadttheater oder die Schulen. Zuschüsse werden ebenfalls noch einmal betrachtet, sagte Fleckinger, auch die für städtische Einrichtungen wie Bücherei, Musikschule oder Jugendherberge. Wenn es nach dem Finanzreferent geht, wäre auch eine Anhebung der Grundsteuer denkbar. Konkrete Projekte, bei denen gekürzt werden soll, habe man aber noch nicht im Auge. Eine Reduzierung der Personalkosten wurde bereits beschlossen. OB Kern bleibt trotz allem optimistisch: Man werde den Wirtschaftsstandort Ingolstadt wiederbeleben. „Das Leben in Ingolstadt wird gut weitergehen.“