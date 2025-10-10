Futuristische Aussichten: Wie sich Neuburg laut KI in 30 Jahren verändern wird

Klar, es ist nur eine Spielerei. Aber eine verdammt spannende – mit einem vielleicht realistischen Blick in die Zukunft. Unsere Redaktion hat Künstliche Intelligenz (KI), konkret das Programm ChatGPT, mit Daten gefüttert und nach den Aussichten für Neuburg gefragt. Die Ergebnisse sind faszinierend – und bringen auch eindeutige Aussagen zu einem jahrzehntelangen Streitthema in der Stadt.

So sieht Neuburg laut ChatGPT in 30 Jahren aus

Zunächst zur allgemeinen Entwicklung. Die positiv stimmende Prognose für das Jahr 2055 lautet: „Neuburg wird vermutlich eine stabile, zukunftsorientierte Stadt mit rund 32.000 Einwohnern sein – nicht industriell dominiert, sondern geprägt von Bildung, Forschung und nachhaltigem Stadtleben.“ Trotz eines möglichen Rückgangs der industriellen Arbeitsplätze, etwa bei Audi, dürfte Neuburg laut Vorhersage nicht schrumpfen, sondern sogar leicht wachsen. Das liege zum einen daran, dass Neuburg in einem dynamischen Wirtschaftsraum (Donau-Achse Ingolstadt–Donauwörth) verortet sei. Zum anderen sieht die KI den wachsenden THI-Campus als echten Gewinn und positiven Faktor für die Stadtentwicklung. Die Bevölkerung werde sich verjüngen und akademisieren. Der Campus wirke wie ein „Puffer“ gegen wirtschaftliche Dellen und bringe außerdem Zuwanderung, Innovation und urbanes Leben.

Was würde eine solche Entwicklung für die Innenstadt bedeuten? Die KI erwartet durch den möglicherweise höheren Anteil junger Erwachsener mehr Gastronomie, Kultur und Freizeitangebote. Dadurch steige aber auch die Nachfrage nach kleinen Apartments und WG-tauglichen Wohnungen. Auch der ÖPNV und die Fahrrad-Infrastruktur müssten in diesem Fall zwischen Campus, Bahnhof und Innenstadt ausgebaut werden, heißt es.

„Bis 2055 ist Neuburg weitgehend autofrei in der Innenstadt“

Lädt man aktuelle Bilder aus Neuburg bei ChatGPT hoch, sieht das System „eine Mischung aus modernen Geschäften, sanierten Altbauten und gepflegtem Straßenbild“. Bittet man es um eine Vorhersage, entstehen futuristische Bildsimulationen. Beispiel Schmid-, Färber- und Rosenstraße: In 30 Jahren könnten dort begrünte Gebäude stehen, die großflächig mit Pflanzen bewachsen sind – an den Fassaden, Balkonen und Dächern. Auch in der Mitte der Straße wachsen Bäume und Pflanzeninseln, die Schatten und Aufenthaltsqualität bieten. Der Boden sei hell gepflastert, ähnlich dem aktuellen Zustand, aber breiter und offener gestaltet.

So sieht eine KI-generierte Zukunftsvision für Neuburg für das Jahr 2055 aus – hier eine autofreie Innenstadt. Foto: ChatGPT

Eine Prognose ist angesichts der jahrzehntelangen Debatten um eine Fußgängerzone in Neuburg besonders bemerkenswert. ChatGPT sagt für 2055 voraus: „Die Straße ist vollständig autofrei.“ Statt parkender Autos sieht man eine breite Straße ohne Fahrzeuge, die eher als kombinierter Geh- und Radweg genutzt wird. Nur ein kleiner autonomer Lieferroboter, der Waren zu Geschäften oder Anwohnern bringt, fährt auf dem Weg. In der Luft sausen Flugtaxis und Drohnenfahrzeuge. Die klare Aussage lautet: „Bis 2055 ist Neuburg weitgehend autofrei in der Innenstadt.“

Auch der Schrannenplatz steht laut Vorhersage vor gravierenden Veränderungen. Eine Markthalle ist auf der Vision nicht mehr zu entdecken, stattdessen Gebäude, die umgestaltet oder modernisiert und mit begrünten Fassaden und Dachgärten versehen wurden. An der Stelle, wo heute der Brunnen steht, könnte sich in Zukunft eine größere, gläserne Kuppel befinden, die laut ChatGPT vermutlich ein kleiner Wintergarten, Pavillon oder ein städtisches Gewächshaus ist. „Darin könnten Pflanzen wachsen oder es dient als Treffpunkt und Ruhezone“, heißt es.

Selbstfahrende Autos und eine Magnetschwebebahn?

Entlang des Platzes sieht man moderne Bänke mit integrierten Pflanzbereichen. Ein Solarturm oder sogenannter Windbaum, der mit PV-Flächen bedeckt ist, erzeugt Strom. Menschen sitzen, spazieren oder radeln dort. „Der Platz ist ganz klar autofrei“, so die KI, die im Schrannenplatz der Zukunft einen „sozialen und ökologischen Mittelpunkt der Stadt“ sieht.

Die KI zeichnet dieses Bild für die Neuburger Luitpoldstraße in 30 Jahren, mit Drohnen, selbstfahrenden Autos und einer Magnetschwebebahn. Foto: ChatGPT

Und was wird aus dem Verkehr? Am Beispiel der Luitpoldstraße zeichnet das System folgendes Bild: Auf der Straße sind selbstfahrende Elektrofahrzeuge unterwegs, die miteinander kommunizieren, um Staus und Unfälle zu vermeiden. In unserem Fall zeigt die KI sogar eine automatisierte Magnetschwebebahn unterhalb des Schlosses, die als autonomes, öffentliches Transportsystem funktioniert, das Bus und Bahn ersetzt – wobei die KI realistisch genug ist, eine solche Schwebebahn als „zu teuer“ und „unwahrscheinlich“ für Neuburg einzuschätzen. Am Himmel fliegt eine mehrrotorige Drohne, die als Personenflugtaxi oder Lieferdrohne dient.

Das Schloss bleibt das Neuburger Wahrzeichen

In Neuburg könnte sich also vieles gravierend verändern, nur eines bleibt laut ChatGPT auch in 30 Jahren unverändert das Wahrzeichen: das Schloss. Dazu erklärt das System: „Tradition und Innovation können harmonisch nebeneinander bestehen. Die Stadt nutzt ihre historische Identität, während sie sich technisch und ökologisch weiterentwickelt.“