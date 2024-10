Ein „JA“ für Rohrbach

Erstaunt blickten die friedlich weidenden Schafe am Ortsrand des Juradörfleins Kienberg auf den Festzug der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach, der sich an diesem kühlen Septemberabend zum Patenbitten für das 125jährige Jubiläum im Juli 2025 formiert hatte. Unter den Klängen der Marktkapelle Rennertshofen marschierten die Feuerwehrleute und die Festdamen die Kienberger Dorfstraße entlang. Als Unterstützung waren der Rohrbacher Schirmherr und Bürgermeister Georg Hirschbeck mit Gattin und Pfarrer Tobias Scholz dabei. Im Dorf wurde die Delegation und viele Rohrbacher Bürger von der Feuerwehr Trugenhofen-Kienberg, dem Schirmherrn Gerhard Pichler mit Gattin und deren Festdamen erwartet. „Was ist denn mit die Rohrbacher passiert? / Des ganze Dorf is hermarschiert/ Sodass des Windrad glei vibriert...“, wunderte sich Kommandant und Vorstand Stefan Ritzer. „Nächst’s Johr im Juli wird’s endlich wohr/ Unsere Feuerwehr feiert 125 Johr,“ brachte der Rohrbacher Vorstand Manfred Mergel seine Bitte um die Übernahme der Patenschaft vor. Doch vor den Erfolg haben die Götter die Mühe gesetzt. So wartete die erste Aufgabe auf die Rohrbacher Bittsteller. Dies wurde zügig gelöst. Doch noch ließ sich die Trugenhofener Wehr nicht erweichen. Ein von der Rohrbacher Wehr gebrachtes Bierfass mit Brotzeit überzeugte die strengen Gastgeber keineswegs. Auch ein zweites Fass und das Versprechen von reichlich Essen und Getränken am Jubiläumswochenende bewegte nichts. Erst das berüchtigte Holzscheitknien und ein Kegelspiel mit C-Schläuchen und Strahlrohren rührte endlich die Herzen der Trugenhofener. Mit Handschlag und dem Kreuzen der Feuerwehrfahnen wurde die Patenschaft besiegelt. Die Feier mit Freibier, leckerem Braten und hochprozentigen Köstlichkeiten der Festdamen dauerte bis tief in die Nacht. Die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach feiert vom 11. bis 13. Juli das 125-jährige Jubiläum im großen Festzelt in Rohrbach. Infos zum Programm gibt es unter www.ffw-rohrbach.com.

