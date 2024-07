Autofahrerin touchiert Kind am Oswaldplatz und fährt weiter

Am vergangenen Donnerstag hat eine Autofahrerin am Oswaldplatz mehrere Fußgänger übersehen und dabei einen fünfjährigen Bub angefahren. Anschließend hielt sie zwar kurz an, fuhr danach aber weiter, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern.

Unfall am Oswaldplatz: Kind von Autofahrerin angefahren

Am Spätnachmittag des 18. Juli 2024 war gegen 16.50 Uhr eine 46-jährige Neuburgerin mit ihren beiden fünfjährigen Kindern am Oswaldplatz unterwegs. Als sie die Hechtenstraße überqueren wollten, ließ ein von links kommender Zweiradfahrer der Familie den Vorrang. Gleichzeitig bog aber eine Autofahrerin von der Münchner Straße kommend langsam in die Hechtenstraße ein und übersah die Fußgänger. Dabei touchierte das Auto der Frau leicht den fünfjährigen Bub der Familie, woraufhin dieser zu Boden fiel. Er wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin im Auto hielt zunächst an, fuhr dann jedoch Richtung Innenstadt weiter.

Im Zuge der Ermittlungen konnte als Fahrzeugführerin eine 57-jährige Neuburgerin ermittelt werden. Nachdem sich im Nachgang weitere Fragen aufgetan haben, sucht die Polizei Neuburg nun den Zweiradfahrer, der die Familie hat passieren lassen und weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Rufnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)