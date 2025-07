Eine große Bühne für die Jüngsten

Neben dem Steckenreitertanz ist das Kinder- und Jugendtanzspiel im Rahmen des Schloßfestes ein weiteres, großartig inszeniertes Spiel, das die jüngsten Akteure im imposanten Rahmen des Schlosshofes darbieten konnten.

Dabei zeigten die Reigenkinder und Bauerntänzer des Neuburger Verkehrsvereins, unter der Regie von Nicola Göbel und ihrem engagierten Team, sowie die Akrobatik- und Renaissancegruppe des Descartes-Gymnasium Neuburg ein eindrucksvolles Szenario mit der eigens verfassten Choreographie „Ein Fest im Schloss“.

Die Jüngsten zeigten im Neuburger Schlosshof Spiel und Tanz

Die Handlung, verfasst von Nicola Göbel, erzählt von den beiden Prinzen, die sich, streng erzogen, natürlich nach Freuden sehnten. Eine Einladung an das „junge Volk“ an den damals noch Landshuter Fürstenhof, mit Spiel und Tanz, sollte doch gelingen. In dialogischer Form und mit entsprechender Abwechslung durch Reigentänze der jüngsten Akteure, toller Akrobatik der Gymnasiasten und der überaus gelungen intonierten Musik der Renaissance-Gruppe entstand somit ein vielseitig gestaltetes Bild damaliger Zeit.

Feste in der Renaissance waren vielfältig und reichten von prunkvollen Tafelmahlzeiten an den Höfen bis hin zu öffentlichen Jahrmärkten und Festlichkeiten im städtischen Raum. Diese Feste dienten nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Repräsentation von Macht und Reichtum, der Pflege sozialer Beziehungen und der Demonstration kultureller Werte. Und auch das Schloßfest zeichnet sich ganz besonders durch solch anmutend dargebotene Tanzspiele aus, die zeigen, wie bereits die jüngsten Akteure bestens an historische Ereignisse herangeführt werden. Schmucke Tanzfolgen, bestens einstudiert und mit viel kindlichem Charme serviert, sorgten immer wieder völlig zu Recht für großen Beifall im bist auf den letzten Platz gefüllten Schlosshof, der mit zu den schönsten Innenhöfen Bayerns gezählt werden darf.