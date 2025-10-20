Unbekannter schlägt Kindergartenfenster mit Stein ein

Eine unbekannte Person hat zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, mit einem Stein eine Fensterscheibe des Kindergartens in Nassenfels eingeschlagen. Das teilt die Polizei mit.

Die Polizei Eichstätt ermittelt wegen der eingeschlagenen Fensterscheibe in Nassenfels

Nach aktuellem Stand wurde allerdings aus den Räumlichkeiten nichts gestohlen. Durch den Vorfall entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)