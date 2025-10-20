Icon Menü
Kindergartenfenster Nassenfels beschädigt – Steinwurf verursacht 500 Euro Schaden

Nassenfels

Unbekannter schlägt Kindergartenfenster mit Stein ein

Wer hat ein Fenster des Kindergartens in Nassenfels mit einem Stein eingeworfen? Diese Frage versucht die Polizei Eichstätt zu klären.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unbekannter hat eine Fensterscheibe des Kindergartens in Nassenfels eingeschlagen. Jetzt ermittelt die Polizei.
    Ein Unbekannter hat eine Fensterscheibe des Kindergartens in Nassenfels eingeschlagen. Jetzt ermittelt die Polizei. Foto: Peter Kneffel (Symbolbild)

    Eine unbekannte Person hat zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, mit einem Stein eine Fensterscheibe des Kindergartens in Nassenfels eingeschlagen. Das teilt die Polizei mit.

    Die Polizei Eichstätt ermittelt wegen der eingeschlagenen Fensterscheibe in Nassenfels

    Nach aktuellem Stand wurde allerdings aus den Räumlichkeiten nichts gestohlen. Durch den Vorfall entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

    Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)

