Kinobesuch mit der Vhs

Die Vhs Neuburg lädt ins Kino ein. Der Dokumentarfilm über Paolo Conte Alla Scala ist eine Hommage an seine Karriere als Musikant. In Kooperation mit dem Kinopalast Neuburg wird der Film im italienischen Original mit deutschen Untertiteln am 4. Dezember im Kinopalast gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr, Andrea Schmitmeier hält zu Beginn einen einführenden Vortrag zum Thema des Films. Die Eintrittsgebühren von neun Euro ist wie gewohnt an der Kinokasse zu entrichten. Vorherige Anmeldung im Kino ist erwünscht. Anmeldungen sind jeweils täglich ab 14.30 Uhr unter der Telefonnummer: 08431/644642 möglich. (AZ)