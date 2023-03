Kipfenberg

22:44 Uhr

Mordfall Sonja Engelbrecht: 50 Hinweise nach Aktenzeichen XY

Plus Während Aktenzeichen XY sind zum Mordfall Sonja Engelbrecht derart viele Hinweise eingegangen, dass die Telefone der Kripo überlastet waren. Doch die entscheidende Spur fehlt.

Von Luzia Grasser

Lässt sich nach fast 28 Jahren der Mord an der Münchner Schülerin Sonja Engelbrecht aufklären? Darauf hoffen die Ermittlerinnen und Ermittler bei der Münchner Mordkommission. Helfen soll ihnen dabei die Sendung Aktenzeichen XY. Am Mittwochabend war der Fall in der Sondersendung "Cold Cases" Thema. "Tatsächlich haben wir heute vielleicht die letzte Möglichkeit, den Fall Sonja Engelbrecht zu klären", sagte Roland Baader von der Kripo München, der live im Studio war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen