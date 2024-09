Streit um Beerdigungen: Kirchenverwaltung in Klingsmoos tritt zurück

Wie geht es weiter mit der Kirchenverwaltung der Pfarrei St. Josef in Klingsmoos? Für die Neuwahlen im November suchen Pfarrer Thomas Pendanam und Kirchenpfleger Ludwig Rieß dringend Kandidaten, denn keiner der bisherigen Kirchenverwaltungsmitglieder kann oder will weitermachen. Ausschlaggebend sei das Verhalten mancher Bürger, die es an Respekt den Ehrenamtlichen gegenüber vermissen lassen und sogar deren Familienangehörigen gegenüber fordernd auftreten. Ein Vorfall aus jüngerer Vergangenheit hat das Fass nun zum Überlaufen gebracht, weshalb Pfarrer und Kirchenpfleger nun im Gemeindeblatt eine „Wichtige Information für aus der Kirche ausgetretene Klingsmooser“ veröffentlicht haben.

Andrea Hammerl