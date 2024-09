Zum Start ins Kita-Jahr: 120 Neuburger Kinder warten auf Betreuungsplatz

Die Sommerferien sind vorbei, zumindest für die Jüngsten: Tausende kleine Neuburger gehen ab dieser Woche wieder in den Kindergarten oder in die Kinderkrippe. Und für etliche Familien steht in diesem Herbst die Eingewöhnung in den Einrichtungen an. Doch längst nicht alle Eltern, die sich für ihre Kinder in Neuburg einen Betreuungsplatz wünschen, haben auch einen erhalten. Die Stadt reagiert darauf – und baut das Angebot weiter aus. Erste neue Plätze gibt es zum Jahresende.

Neuburg kämpft mit Kita-Platzmangel: Neue Lösungsansätze geplant

Wer in Neuburg nach einem Krippen- oder Kindergartenplatz sucht, ist mit dem digitalen Kita-Planer der Stadt am besten beraten: Mit ein paar Klicks und Angaben zum Kind erhalten Eltern schnell einen Überblick, welche Einrichtungen für sie infrage kommen – und können dabei auch digital ihr Gesuch nach einem Betreuungsplatz hinterlegen. Gleichzeitig kann die Stadtverwaltung mithilfe des Online-Portals einschätzen, wie viele Kita-Plätze aktuell fehlen.

Zum neuen Kita-Jahr, das diese Woche startet, sind noch 60 Kinder auf der Warteliste für einen Krippenplatz und ebenfalls 60 Kinder auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz. Zwar werden im Kita-Planer für einzelne Einrichtungen noch ein paar wenige freie Restplätze angezeigt. Dabei handle es sich aber um absolute Einzelfälle, betont Stadtrat und Kindergartenreferent Matthias Enghuber: „Es kann immer sein, dass es kurzfristig zu Verschiebungen kommt. Manchmal zieht spontan eine Familie weg – oder die benötigten Betreuungszeiten ändern sich und der Kitaplatz passt nicht mehr.“

Kein Krippenplatz in Neuburg? Tagesmütter sind eine Alternative für Kleinkinder

Wird ein Platz frei, meldet die Einrichtung das im Kita-Planer – und ein Kind von der Warteliste kann neu in die Kita aufgenommen werden. Bei der Vergabe freier Plätze gilt aber nicht einfach: Wer sich zuerst angemeldet hat, bekommt zuerst. Stattdessen gebe es strikten Altersvorrang, erklärt Enghuber: „In den Kindergarten kommen zuerst diejenigen, die ihren dritten Geburtstag länger hinter sich haben.“ Und genauso für die Krippen gilt: Ist ein Kind früher geboren als ein anderes, soll es auch früher einen Platz bekommen.

Eine Alternative für Kinder im Krippenalter ist die Betreuung durch Tagesmütter. Sieben ausgebildete Fachkräfte gibt es in und um Neuburg, die die Kleinen entweder im eigenen Haushalt oder mit anderen gemeinsam in einer Großtagespflege betreuen. Ramona Freitag vom Verein Mobile Familie e.V. vermittelt Familien aus Neuburg und dem Landkreis an Tagesmütter. Aktuell und ab sofort sind noch drei Plätze bei drei Tagesmüttern in Neuburg und drei Plätze bei einer Tagesmutter in Königsmoos frei. Gerade für das Stadtgebiet eine ungewöhnliche Situation, so Freitag. „Normalerweise sind die Plätze in Neuburg Anfang September alle belegt. Im ländlichen Bereich sind Tagesmütter nicht ganz so gefragt, weil Kinder dort oft bis zum Kindergartenalter in den Familien blieben.“

Kita-Ausbau in Neuburg: Neue Krippenplätze ab Jahresende

Ein Vorteil der Betreuung in der Tagespflege sei der gute Betreuungsschlüssel, sagt Freitag: „Bei uns kommen in der Regel vier Kinder auf eine Betreuerin.“ Zudem sei die Alternative zur Krippe ein etwas sanfterer Einstieg in die Fremdbetreuung, da es mit der Tagesmutter eine konstante Bezugsperson für die Kleinkinder gebe. Auch Kindergartenreferent Enghuber schätzt das Angebot: „Tagesmütter entlasten unsere Wartelisten im Krippenbereich erheblich. Und es werden immer wieder neue ausgebildet.“

Doch auch die Stadt Neuburg investiert weiter in Betreuungsplätze: 24 neue Krippenplätze in zwei Gruppen sollen zum Jahresende im Längenmühlweg entstehen. Im Bau befinden sich zudem Kindertageseinrichtungen am Schwalbanger und im Heckenweg. Und auch mit dem Neubau in der Donauwörther Straße geht es voran. Kommt nichts dazwischen, könne dort im September 2025 eine viergruppige Einrichtung mit Blick ins Donautal öffnen, so Enghuber. „Es tut sich gerade einiges, aber das muss auch sein, denn Neuburgs Kinder werden immer mehr.“